Bergfelde

Bislang unbekannte Personen haben sich am Donnerstag (20. Januar) in der Zeit von 9 bis 20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Ahornallee in Bergfelde verschafft.

Alle Räume im Haus der 58-jährigen Eigentümerin wurden durchwühlt, erklärte Henrik Schadow, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord. „Dem ersten Überblick nach wurde nichts gestohlen.“ Die Kriminalpolizei ermittelt, der entstandene Sachschaden wird mit rund 300 Euro angegeben.

Von MAZonline