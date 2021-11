Hohen Neuendorf

Ein 62-jähriger Peugeot-Fahrer wollte am Donnerstag (25. November) gegen 17.10 Uhr in Hohen Neuendorf von der Mittelstraße in die Waldstraße abbiegen. Dabei stieß er mit einer 27-jährigen Frau aus Oberhavel zusammen, die gerade die Fahrbahn querte.

Einen Rettungswagen lehnte die leicht verletzte Frau ab, sie wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Ein Sachschaden entstand nicht.

Von MAZonline