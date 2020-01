Hohen Neuendorf

Am 19. Dezember 2019 kam es in der Berliner Straße in Hohen Neuendorf zu einem Einbruchsdiebstahl, wobei der bisher unbekannte Täter mit einem Fahrrad am Tatort erschien. Dieses ließ er im Anschluss ungesichert zurück. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Damenfahrrad der Marke „Bergamont“ in der Farbe weiß, mit einem auffällig gestalteten braunen Sattel. Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu dem auf dem Foto abgebildeten Fahrrad oder dessen Eigentümer geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Hennigsdorf, Telefon 03302/80 30 oder jede andere Polizeidienststelle.

Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Fahrrad oder dessen Eigentümer geben? Quelle: Polizei

Von MAZonline