Polizeieinsatz in Borgsdorf: 27-Jähriger leistet Widerstand

Borgsdorf

Am Montag (8. November) gegen 13.10 Uhr informierte eine Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Berliner Straße in Borgsdorf die Polizei, dass sich ein 36-jähriger Mann trotz Hausverbotes wiederholt im Markt aufhalten soll. „Die alarmierten Polizeibeamten konnten den 36-Jährigen in Begleitung eines 27-Jährigen außerhalb des Geschäftes antreffen“, berichtete Philipp Mahncke, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord.

Der 36-Jährige leistete den Weisungen der Beamten Folge. „Sein 27-jähriger Begleiter weigerte sich jedoch, seine Ausweisdokumente an die Polizei auszuhändigen.“

Beide Männer erhalten Platzverweise

Während der folgenden Durchsuchung nach den Dokumenten leistete der Jüngere der beiden Männer Widerstand, so dass er zu Boden gebracht und mit Handschellen fixiert wurde. „Dabei erlitt der 27-Jährige leichte Verletzungen, die ambulant durch den Rettungsdienst versorgt wurden“, so der Polizeisprecher weiter.

Die Polizisten blieben unverletzt und sprachen anschließend beiden Männern einen Platzverweis aus. Der 36-Jährige muss sich nun wegen Hausfriedensbruch aufgrund des bestehenden Hausverbotes verantworten, der 27-Jährige erhält eine Strafanzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

