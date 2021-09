Polizeiüberblick: Betrunkene Männer prügeln sich in Bergfelde

Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick:

Schildow: 17 Fahrzeuge beschädigt

In der Nacht zum Sonntag (19. September) gegen 3 Uhr beschädigte eine männliche unbekannte Person entlang der Elisabethstraße und Viktoriastraße insgesamt 17 Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller. Überwiegend wurden die Scheibenwischer abgebrochen. Anzeigen wegen Sachbeschädigung an Kfz wurden aufgenommen.

Lesen Sie auch 200 Feuerlöscher im Wald bei Summt entsorgt

Bergfelde: Betrunkene Männer prügeln sich

An einem Imbiss in der Birkenwerderstraße kam es am Sonntagnachmittag (19. September) gegen 16.35 Uhr nach einer erst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 40-jährigen und einem 29-jährigen Mann zu wechselseitigen Körperverletzungen. Ein 60-jähriger Gast wollte die Situation zwischen den beiden am Boden liegenden schlichten, ging dazwischen und hielt ein Cuttermesser in der Hand, ohne damit zu agieren. Durch sofortiges Eingreifen der Polizeibeamten konnte der Konflikt zwischen den drei Betrunkenen beendet werden. Der 60-Jährige wurde auf Grund seines hohen Alkoholisierungsgrades von 2,70 Promille an einen Bekannten übergeben, die anderen zwei Männer wurden vor Ort entlassen. Es wurden mehrere Anzeigen wegen Körperverletzungen aufgenommen.

Lesen Sie auch Hennigsdorf: Vermeintlicher Käufer klaut Motorrad bei Probefahrt

Liebenwalde: Motorradfahrer bei Unfall auf der B167 verletzt

Sonntagabend (19. September) gegen 18 Uhr übersah der 62-jährige Fahrer eines Pkw VW offenbar einen 55-jährigen Motorradfahrer. Der Berliner VW-Fahrer bog vom Bischofswerder Damm nach links auf die Bundesstraße 167 ein. Der Motorradfahrer befuhr die B167 aus Liebenwalde kommend in Fahrtrichtung Neuholland, sah den Pkw und wollte diesem ausweichen. Aufgrund des Ausweichmanövers kam der 55-jährige Zehdenicker zu Fall und kollidierte mit einer Schutzplanke. Er wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo ermittelt nun gegen den 62-jährigen Berliner wegen fahrlässiger Körperverletzung. Die Schadenshöhe wird mit rund 2500 Euro beziffert.

Lesen Sie auch In Birkenwerder gestohlener Transporter taucht in Hennigsdorf auf

Mühlenbeck: Motorradfahrer stürzt auf der A111

Am Sonntagabend (19. September) gegen 18.40 Uhr stürzte ein 58-jähriger Motorradfahrer zwischen den Anschlussstellen Mühlenbeck und Birkenwerder in Fahrtrichtung Hamburg. Offenbar war der Berliner mit seinem Krad innerhalb einer Baustelle auf der A111 zu schnell unterwegs, verlor bei einem Bremsvorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der Mann zog sich Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Von MAZonline