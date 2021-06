Oberhavel

Die weiteren Polizeimeldungen aus Oberhavel im Überblick:

Auffahrunfall auf der A10 bei Mühlenbeck

Am Montag (14. Juni) um 13.41 Uhr kam es auf der A10 nahe Anschlussstelle Mühlenbeck in Fahrtrichtung Birkenwerder zu einem Auffahrunfall. Ein 31-Jähriger bremste seinen Seat aufgrund des erhöhten Verkehrsaufkommens ab. Dies bemerkte eine 35-Jährige mit ihrem Opel zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 31-Jährigen auf. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro. Beide Fahrzeugführer konnten nach der Unfallaufnahme ihre Fahrt fortsetzen.

Hohen Neuendorf: Waldboden brennt

Einer Rettungshubschrauberbesatzung war am Montag (14. Juni) gegen 15 Uhr ein Brand in einem Waldstück im Hohen Neuendorfer Weg in Bergfelde aufgefallen, woraufhin Feuerwehr und Polizei zum Einsatz kamen. Insgesamt gerieten zirka 150 Quadratmeter Wald- und Heideboden in Brand. Kameraden der Feuerwehr löschten das Feuer umgehend. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung. Derzeit ist nicht bekannt, wie hoch der entstandene Schaden ist.

Marwitz: Audi Q5 gestohlen

In der Nacht zu Dienstag (15. Juni) stahlen bislang Unbekannte einen Audi Q 5 in silbergrau mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-RK 408 von einem Grundstück in der Straße Eichelberge in Marwitz. Nach dem Fahrzeug im Wert von etwa 80.000 Euro, welches über das System Keyless Go verfügt, wird gefahndet.

