Velten

Einen Motorradfahrer offenbar nicht bemerkt hat eine Berliner Porschefahrerin am Sonntagabend. In Höhe des Bernsteinsees – auf der Landesstraße 20 – stießen beide Fahrzeuge gegen 18.15 Uhr zusammen. Der 55-jährige Motorradfahrer war aus Velten gekommen und fuhr Richtung Borgsdorf – direkt hinter einem Transporter.

Aufräumarbeiten der Feuerwehr. Quelle: Philipp Neumann

Der Transporter bog nach rechts auf das Gelände des Bernsteinsees ab. In dem Moment fuhr die ebenfalls 55-jährige Porschefahrerin vom Bernsteinsee-Gelände auf die Landesstraße. Den Motorradfahrer sah sie nicht, kollidierte aber mit ihm. Der Motorradfahrer erlitt schwere, aber keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Er wird in einem Berliner Krankenhaus behandelt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen wird auf 6000 Euro geschätzt. Die Straße musste für etwa 30 Minuten gesperrt werden.

Der Porsche Quelle: Philipp Neumann

Von MAZonline