Hohen Neuendorf

Am 23. März 2020 eröffnet die Deutsche Post in Hohen Neuendorf eine neue Partner-Filiale in der Berliner Straße 4 a. Im dortigen Elektronik- und Fotofachgeschäft werden dann auch Postdienstleistungen zu folgenden Öffnungszeiten angeboten. Montag bis Freitag ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Am Samstag von 9 bis 13 Uhr.

Die neue Partner-Filiale ersetzt den bisherigen Standort in der Albertstraße 6, der mit Ablauf des 31. März 2020 geschlossen wird.

1993 begann die Deutsche Post, Postleistungen in lokale Einzelhandelsgeschäfte zu verlagern. Heute bieten die Partner der Deutschen Post in bundesweit rund 13 200 Filialen Postdienstleitungen an. Umfragen zufolge ist die Resonanz bei den Kunden durchweg positiv. Diese Vertriebsform verbessert vor allem durch längere Öffnungszeiten die Versorgung der Kunden mit postalischen Leistungen. Auch die Partner zeigen sich zufrieden, da sich erfahrungsgemäß mit der Übernahme von Postleistungen auch die Kundenfrequenz im Hauptgeschäft erhöht.

Von MAZonline