Quarantäneverstoß: Polizei löst Feier in Borgsdorf auf

Borgsdorf

Für große Aufruhr in den sozialen Medien sorgte ein Beitrag über einen Polizeieinsatz, der sich am Sonnabendnachmittag in Borgsdorf ereignet hat. Dabei, so die Aussage, habe eine Familie die Einschulung eines Kindes gefeiert, obwohl sich die betreffenden Personen nach einem Auslandsaufenthalt noch für 48 Stunden in Quarantäne hätten sein müssen. 250 Kommentare verzeichnete der Beitrag am Montagvormittag, die Diskussion zeigte sich äußerst kontrovers. Einige der Kommentierenden begrüßen die Durchsetzung der geltenden Regelungen, andere haben kein Verständnis für die Maßnahmen der Polizei.

Polizei trifft auf 40 Feiernde in Borgsdorf

Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, bestätigte den Einsatz auf MAZ-Nachfrage am Montagvormittag. „Gegen 16 Uhr ist die Polizei nach Borgsdorf gerufen worden“, erläuterte sie. Ein Zeuge hätte sich gemeldet und von den Feierlichkeiten berichtet. „Es sollten Beteiligte dabei sein, die sich auf Grund eines vorangegangenen Auslandsaufenthaltes noch in Quarantäne befinden müssten.“

Vor Ort trafen die Beamten auf 40 Personen, so dass weitere Verstärkung angefordert wurde. „Schlussendlich waren drei Streifenwagen im Einsatz.“ Die Polizisten stellten die Identitäten aller anwesenden fest, zudem wurden Platzverweise ausgesprochen. Offenbar sei unter den Gästen bekannt gewesen, dass man dort gegen geltende Bestimmungen verstoße, weswegen die Feier „problemlos aufgelöst“ worden sei. Die Daten der Anwesenden wurden an das zuständige Gesundheitsamt weiter geleitet.

Quarantäne bei Einreise aus Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet

Derzeit gilt eine Absonderungspflicht für Personen, die sich vor der Einreise nach Deutschland in einem Hochinzidenz- oder Virusvariantengebiet aufgehalten haben. So müssen sich die Betreffenden nach der Einreise direkt zu ihrem Zielort und sich dort in häusliche Quarantäne begeben. „Während dieser Quarantäne ist es nicht erlaubt, das Haus oder die Wohnung zu verlassen oder Besuch zu empfangen“, teilt das Auswärtige Amt mit. Während man sich nach einem Aufenthalt in einem Hochrisikogebiet nach frühestens fünf Tagen mittels negativem Test „frei testen“ kann, so greift diese Regelung bei Virusvariantengebieten – aktuell betrifft dies Brasilien und Uruguay – nicht. Die 14-tägige Quarantäne kann nicht vorzeitig beendet werden.

Von MAZonline