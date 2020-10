Stolpe

Regelmäßig ist Uwe Kremer aus Berlin-Frohnau am Nordrand von Berlin mit seinem Fahrrad unterwegs. Seit Jahren durchstreift der 75-Jährige auch die Hohen Neuendorfer Gefilde und begutachtet dabei kritisch die Radwege-Situation. Insbesondere in Stolpe-Dorf habe sich viel getan, lobt er am MAZ-Sorgentelefon. Ein Punkt jedoch ist ihm ein Dorn im Auge: Trotz der baulichen Verbesserungen bleibe die Dorfstraße mit ihrem Kopfsteinpflaster recht unkomfortabel. Die Folge davon sei, dass sich Radfahrer quasi illegal auf dem Gehweg fortbewegen, weil ja das Zusatzschild „Radfahrer frei“ fehle. Seine Frage an uns also: Wird dieses Schild noch angebracht, damit Radler nicht auf der Holperstraße fahren müssen und ohne Gewissensbisse den Gehweg befahren können?

Aus dem Hohen Neuendorfer Rathaus kommt dazu ein ganz klares „Nein“. „Eine derartige Beschilderung ist nach brandenburgischem Recht nicht möglich“, sagt Sprecherin Ariane Fäscher. Denn die Mindestbreite für einen Weg, der von Fußgängern und Radfahrern gleichermaßen genutzt werden darf, betrage 2,50 Meter. An der Stolper Dorfstraße sei der Weg aber lediglich 1,20 bis 1,30 Meter breit. Damit sei eine solche Beschilderung dort unzulässig. Das Radfahren auf diesem Gehweg sei somit nicht erlaubt: Radfahrer müssen entsprechend der Straßenverkehrsordnung den Rand der Fahrbahn nutzen. Das Problem: Die wenigsten tun das.

Beim Ausbau der Adolf-Hermann-Straße in Stolpe wurden Radfahrer besonders berücksichtig. Quelle: Helge Treichel

Doch die Sprecherin verweist auf die bisherigen Bemühungen: Von der Kirchallee aus Hohen Neuendorf kommend, sei beidseitig ein Bereich am Fahrbahnrand für Radfahrer gepflastert. In der Adolf-Herrmann-Straße wurde ebenfalls eine fahrradfreundliche Pflasterung eingebaut. Lediglich im Bereich zwischen Kirche und Landesstraße 171 sei die Dorfstraße mit Großkopfsteinpflaster ausgestattet, „das mit dem Fahrrad in der Tat schwierig zu befahren ist“.

Jeder Bürger könne sich mit dem Anliegen der Anordnung des gemeinsamen Geh- und Radweges direkt an die Untere Verkehrsbehörde in Oranienburg wenden. „Das muss gar nicht die Kommune machen“, so Ariane Fäscher. Allerdings seien die Erfolgsaussichten für die Dorfstraße in Stolpe gering – „unabhängig davon, wer das beantragt“.

An dieser Stelle wünscht sich so mancher Radfahrer eine Freigabe zum Befahren des Gehweges. Laut Auskunft aus dem Rathaus ist der jedoch zu schmal. Quelle: Helge Treichel

Einen Lichtblick für die Radfahrsituation in Stolpe-Dorf hält Ariane Fäscher dennoch bereit. Die Stadt werde im nächsten Jahr den begleitenden Radweg entlang der L 171 als Verbindung zwischen Hohen Neuendorf und der Kreuzung L 171/Dorfstraße bauen lassen, finanziert vom Landesbetrieb Straßenwesen. Dieser Lückenschluss ermögliche dann endgültig eine direkte und komfortable Verbindung für Radfahrer. „Das Projekt ist fest eingeplant für 2021 und stellt eine deutliche Verbesserung dar“, sagt Ariane Fäscher. Auch wenn der Weg so gebaut werden solle. dass Radfahrer die Fahrbahnseite wechseln müssen. Aktuell endet der Richtung Autobahnanschlussstelle und Hennigsdorf bestehende Radweg abrupt an der Ampelkreuzung der Landesstraße.

Von Helge Treichel