Radfahrer bei Unfall in Hohen Neuendorf verletzt

Hohen Neuendorf

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (16. Dezember) gegen 14 Uhr in der Nauener Straße in Hohen Neuendorf. „Offenbar übersah ein Autofahrer, der dort mit seinem Skoda unterwegs war, einen vorfahrtsberechtigten Radfahrer“, erläuterte Joachim Lemmel, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord, den Unfallhergang.

Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. „Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig“, so Lemmel weiter. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 400 Euro beziffert, die Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Von MAZonline