Am Montag-Morgen gegen 7.40 Uhr befuhr ein elfjähriges Mädchen mit dem Rad entgegengesetzt den gemeinsamen Geh- und Radweg des Kreisverkehres in der Waldstraße in Hohen Neuendorf und wurde offenbar durch eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Oberkrämer mit ihrem Pkw Renault übersehen.