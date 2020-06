Rätsel um verschwundenes Zwangslager: Auf Spurensuche in der Stolper Heide

Stolpe

Seit einer Radtour Anfang April lassen Matthias Salchow die Gedanken um ein offenbar verschwundenes Zwangsarbeiterlager in einem Waldstück zwischen Stolpe und Berlin-Frohnau nicht mehr los. Der Hohen Neuendorfer, Mitglied im Verein Heimatfreunde, hat Spuren entdeckt – eine Schiene im Boden, die einst zu einem Schiebetor gehört haben könnte, Löcher im Boden, die Teil eines Kellers gewesen sein könnten und Betonbrocken, möglicherweise Überreste von Baracken.

Von Wolfram Sternbeck, der sich ebenfalls mit der Geschichte der Region befasst, hat er erfahren, dass an dieser Stelle, die sich unmittelbar an der später entstandenen Berliner Mauer befindet, 1936 ein Lager für Arbeitskräfte entstand. Sie sollten eine nördliche Trasse des Berliner Autobahnaußenrings errichten, die jedoch nie gebaut wurde.

Eine Schneise durch den Wald und das Stolper Feld war bereits gerodet. Nach Kriegsbeginn wurden die Baumaßnahmen eingestellt und das Lager zur Unterbringung von Zwangsarbeitern aus Frankreich, Belgien und Polen genutzt. Bis zu 1000 Menschen sollen zeitweise in den Baracken eingepfercht worden sein.

Luftbildaufnahme hilft bei der Orientierung

Matthias Salchow hält eine Luftbildaufnahme von 1942 in der Hand. Deutlich zu sehen sind die Baracken. Die linke Hälfte des Lagers muss seiner Einschätzung nach professionell abgerissen worden sein, denn in dem Bereich finden sich keine sichtbaren Relikte im Wald. Die rechte Hälfte jedoch wurde vermutlich nicht fachmännisch beseitigt. Das Ganze muss spätestens zur Zeit des Mauerbaus geschehen sein, denn in diesem Areal befand sich ab den 60er-Jahren der Todesstreifen und der musste gut einsehbar sein.

Wenig Wissen über Zwangslager

„Heute wissen nur noch wenige Menschen, dass es hier ein solches Lager gab, das möchte ich ändern“, sagt Matthias Salchow. „Es wäre dankbar, wenn sich noch jemand erinnert oder sogar alte Fotos hat“, sagt der 57-Jährige, der hofft, dass sich diejenigen bei ihm melden. Die Ergebnisse könnten dann in einer gemeinsamen Veranstaltung mit Wolfram Sternbeck über verschwundene Orte am Stolper Acker vorgestellt werden sowie Eingang in den historischen Kalender von Hohen Neuendorf finden.

Ein wenig abseits vom heutigen Mauerweg kämpft sich Matthias Salchow durchs Dickicht und stolpert fast über lose Betonbrocken, die auf dem Boden liegen. Dann kommt er an einem mit Moos bewachsenen Fundament vorbei. Die Grundmauern von zwei Gebäuden sind noch zu sehen, der Rest verschwunden. „Hier ist es wirklich recht gefährlich und unwegsam“, erklärt Salchow. „Jede neue Entdeckung gibt mir wieder neue Rätsel auf.“

Info Matthias Salchow nimmt gerne Hinweise entgegen, er ist täglich von 16 bis 18 Uhr unter Tel. 03303 402326 erreichbar.

Von Wiebke Wollek