Raub in der S-Bahn: Zeugen verfolgen Täter durch Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf

Eine 28-jährige Frau aus Oranienburg befand sich am Mittwoch (23. Februar) in der S-Bahn nach Oranienburg. Als die Bahn in Hohen Neuendorf stoppte und sich die Türen gerade wieder schließen wollten, entrissen zwei bislang unbekannte Männer der jungen Frau ihr Handy der Marke iPhone im Wert von etwa 950 Euro. „Die Täter flüchteten auf dem Bahnsteig in Richtung Mittelstraße“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Die 28-Jährige lief gemeinsam mit weiteren Zeugen hinterher. „Als jedoch einer der beiden Täter ein Pfefferspray einsetzte, ließen die Zeugen von den Tätern ab.“

Polizei sucht nach Zeugen für Raub in Hohen Neuendorf

Ein Zeuge erlitt durch das Pfefferspray Augenreizungen, welche jedoch nicht medizinisch behandelt werden mussten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten die beiden Männer nicht mehr feststellen. Die Täter wurden durch die Zeugen als Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren beschrieben. Einer war 1,60 Meter groß und hatte dunkle Haare. Der Zweite war etwa 1,70 Meter groß und trug zur Tatzeit eine schwarze Hose mit Rissen im Beriech der Knie, einen hellen Pullover, eine schwarze Daunenjacke, ein schwarzes Cap und einen Dreitagebart.

Die Polizei bitten Zeugen, die die Täter bei der Flucht gesehen haben oder Angaben zu deren Identität oder Aufenthaltsort geben können, sich bei der Polizeiinspektion Oranienburg unter der Telefonnummer 03301/85 10 zu melden.

Von MAZonline