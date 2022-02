Hohen Neuendorf

Zutritt zu einer Wohnung eines 24-jährigen Hohen Neuendorfers in der Berliner Straße verschafften sich am Mittwoch (23. Februar) gegen 15.20 Uhr vier Personen. Ein vermeintlicher Paketlieferant klingelte an der Wohnungstür des Mannes. Nachdem der 24-Jährige öffnete, wurde er durch vier Personen überwältigt und gefesselt. Auch drohten die Täter mit einem Messer und durchsuchten seine Wohnung. Letztlich entwendeten sie hochwertige Bekleidung sowie Uhren im Wert von mehreren Tausend Euro.

Täter flüchten in einem Hyundai mit gestohlenen Kennzeichen

Zeugen bemerkten die Flucht der Täter, wobei ein Zeuge einen Täter ergreifen konnte. Der Täter riss sich jedoch los. Mit einem SUV der Marke Hyundai fuhren diese dann davon. Eine Überprüfung ergab, dass das am Pkw angebrachte Kennzeichen am Vortrag gestohlen worden war. Polizeibeamte konnten die Täter im Nahbereich nicht mehr ergreifen. Drei der Täter trugen während der Tat Sturmhauben, der Vierte eine Mund-Nasen-Bedeckung.

Die Polizei sucht Zeugen, die unmittelbar vor der Tat in Tatortnähe Auffälliges bemerkt haben, was mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte oder Angaben zur Identität der Täter machen können. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion in Oranienburg unter der 03301-8510.

Von MAZonline