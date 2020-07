Hohen Neuendorf

Der Hyperion-Kulturverein startet nun wieder mit eigenen Veranstaltungen durch. Ray Wilson feiert sein Jubiläum in Hohen Neuendorf. Der frühere Genesesis-Sänger und seine Band gastieren am Sonnabend, 3. Oktober, in der Stadthalle. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass bereits ab 18.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft unter www.wer-besiegt-paul.de/hyperion im Internet, in der Buchhandlung Behm ( Schönfließer Straße 9) sowie über Eventim und allen angeschlossenen Vorverkaufsstellen.

Ray Wilson (l.) in Aktion. Quelle: Christoph Spengler

Es handelt sich um das siebte Konzert von Ray Wilson in der Stadt – „und eigentlich hätte es gar nicht mehr geklappt, Ray Wilson im Jubiläumsjahr nach Hohen Neuendorf zu holen“, sagt Mario Jahn, „denn Rays Terminkalender war wie immer randvoll“. Seit 2010 holt Mario Jahn Ray Wilson regelmäßig nach Hohen Neuendorf. Somit steht in diesem Jahr das zehnjährige Jubiläum an. Und Corona riss große Löcher in den Tourplan von Ray Wilson, der mit den Konzerten auch die Erwerbsgrundlage für seine Bandkollegen, Techniker und Management schafft. So kam es, dass aus „frühestens im März 2021“ dann der 3. Oktober 2020 wurde.

Vom „Weissen Hirsch“ in die Stadthalle

„Irgendwie empfinde ich Dankbarkeit, dass wir mit dem Hyperion-Kulturverein diese Musiker, die uns sehr ans Herz gewachsen sind, in der aktuellen Situation unterstützen können und dass wir mutig genug sind, so ein Rockkonzert in der immer noch unsicheren Zeit anzupacken“, sagt Mario Jahn in Hinblick auf das, was ihn bei diesem Jubiläumskonzert besonders bewegt.„Um die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsgebote von Veranstalterseite gewährleisten zu können, mussten wir vom ursprünglich als Austragungsort geplanten „Weissen Hirsch“ in Borgsdorf in die Stadthalle wechseln.“ Dass das möglich wurde, liegt traurigerweise auch an Corona, denn die Halle war schon für ein anderes Event gebucht. „Soweit ich weiß, wurde der Feuerwehrball verlegt oder sogar für dieses Jahr abgesagt“, sagt Mario Jahn. Das sei besonders bitter für die Feuerwehrleute, die für unser aller Wohlergehen rund um die Uhr in Bereitschaft sind und es sich redlich verdient haben, sich zu feiern und die in dem Zusammenhang anstehenden Ehrungen vorzunehmen.

Das Konzert von Ray in Hohen Neuendorf ist das siebte in zehn Jahren. Quelle: Christoph Spengler

Umso größer ist der Ansporn der jungen Kulturmacher von Hyperion und ihren Partnern von der im Ort ansässigen Firma Lichtblick Bühnentechnik, ein echtes Veranstaltungshighlight zu bieten. Nicht nur Licht und Ton müssen perfekt sein, auch der Gesundheit und Sicherheit der Besucher und aller Beteiligten soll maximale Aufmerksamkeit gewidmet werden.„Die zu erwartende Besucherzahl und die zur Verfügung stehenden Flächen und Wege bieten eine ideale Kombination für unser Vorhaben“, so Mario Jahn, der für dieses Konzert Projektleiter im ehrenamtlich agierenden Verein ist. Und auch für Imbiss und Getränke werde mit maximaler Sorgfalt gesorgt sein, denn wenn das Konzert schon nicht im Hirschen ist, dann holen sich die Veranstalter für die Gastronomie das Team vom „Weissen Hirsch“ ins Boot, sagt Jahn. Das habe durch die coronabedingten Einschränkungen natürlich auch erhebliche Umsatzeinbußen zu verzeichnen gehabt. „Das Wichtigste in dieser Zeit ist, dass sich Partner unterstützen, damit niemand auf der Strecke bleibt.“

Sammeln für das neue Album

Die fehlenden Einnahmen zwingen auch Ray Wilson auf neue Wege. Während bislang die Konzerte Lebensunterhalt und Kapital für neue Projekte einbrachten, wird er sein neues Album, das 2021 erscheinen soll, über eine Crowdfundingkampagne finanzieren. Einzelheiten dazu und viele Goodies für seine Fans sind unter https://raywilson.net/backstage/ zu finden.

