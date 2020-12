Rechte Parolen am grünen Pavillon in Borgsdorf

Borgsdorf

Der von den Bündnisgrünen seit 2016 hergerichtete und genutzte „Grüne Pavillon“ am S-Bahnhof in Borgsdorf ist mit rechten Parolen beschmiert worden. Vermutlich sei dies in der Nacht zu Montag (14. Dezember) geschehen, informiert der Stadtverordnete Tristan Hoffmann (B90/Grüne). „Wir haben diese Tat bei der Polizei zur Anzeige gebracht“, so Hoffmann.

Zwei der angesprayten Schriftzüge richten sich gegen die Antifa. Quelle: Klaus Butzinski-Stock

Polizeisprecherin Christin Knospe bestätigte den Eingang einer Anzeige über die Plattform der Internetwache. Kollegen hatten den Sachverhalt vor Ort bereits fotografisch dokumentiert. Es handele sich um insgesamt drei Graffitos. Der mögliche Tatzeitraum erstrecke sich vom 12. bis zum 14. Dezember, jeweils um 16 Uhr. Ermittlungen zum Tatbestand der Sachbeschädigung seien aufgenommen worden. Dazu werde auch der Anzeigeersteller voraussichtlich noch einmal zur Vernehmung geladen, schilderte die Sprecherin den weiteren Fortgang.

„Durch Zufall erfuhren wir außerdem, dass ein sehr ähnliches Motiv am S-Bahnhof Lehnitz gefunden wurde“, informiert Tristan Hoffmann. Er vermutet, dass „die gleiche Person oder Gruppe hier am Werk“ gewesen sein könnte. Denn auch dort handele es sich um einen einfachen Schriftzug mit schwarzer Farbe. Darüber lägen ihr aus jüngster Zeit keine Informationen vor, sagte Christin Knospe auf Nachfrage. Zumindest sei in den vergangenen Tagen keine Anzeige dazu eingegangen.

Der Schriftzug am S-Bahnhof in Lehnitz. Quelle: Klaus Butzinski-Stock

Von Helge Treichel