Rettung vor dem Verfall: Das sind die Pläne für das älteste Gebäude in Bergfelde

Bergfelde

Bis in die frühen 1990er-Jahre war das Büdnerhaus an der Dorfstraße noch bewohnt. Danach war es, so schien es lange Zeit, dem Verfall preisgegeben. Ein Trauerspiel für die Bergfelder, die ihr ältestes Gebäude nicht aufgeben wollten. So gründete sich 1999 ein Förderverein, der sich jedoch kurz darauf schon wieder auflöste. Das Haus aus dem Jahr 1745, welches inzwischen der Stadt Hohen Neuendorf gehörte, sollte schließlich abgerissen werden. Doch dann nahm die Geschichte doch noch eine überraschende Wende. Ein Mitarbeiter der Unteren Denkmalschutzbehörde des Landkreises Oberhavel, der mit den rechtlichen Bestimmungen rund um das Büdnerhaus vertraut war, veröffentliche im Jahr 2003 einen Artikel in einer bundesweit erscheinenden Fachzeitschrift der Interessengemeinschaft Bauernhaus – sozusagen als letzten Hilferuf.

Rechts zu sehen ist das Büdnerhaus, dahinter die Scheune. Quelle: Roebert Roeske

Diesen Beitrag las nun zufällig Joachim Faitsch am Mittagstisch zu Hause im Schwarzwald. Er ist Fachmann für die Restaurierung historischer Bauwerke und rettet alte Häuser in ganz Deutschland. „Das gibt’s doch nicht, dass sich so nahe an Berlin niemand findet, der dieses einzigartige Haus retten möchte oder kann“, sagt er noch während des Essens zu seiner Frau. „Dann habe ich gleich den Herren in Oranienburg angerufen und mir die Geschichte erzählen lassen“, erinnert sich Joachim Faitsch noch genau.

Bis in die frühen 1990er-Jahre war das Haus noch bewohnt. Quelle: Roebert Roeske

Schon tags darauf saß er im Auto und fuhr erstmals nach Bergfelde, um das Haus anzuschauen. Auch mit dem Bauamt der Stadt Hohen Neuendorf trat er in Kontakt. Schließlich erwarb er das historische Gebäude. Er fand noch erstaunlich viel originale Bausubstanz vor. „Dieses Haus sucht in Brandenburg seines gleichen. Die meisten Kolonistenhäuser sind erst etwa 50 bis 60 Jahre später gebaut worden“, erklärt Faitsch, der in seiner Heimat ein Freiberuflerbüro für Bauforschung und Denkmalpflege führt.

Joachim Faitsch hat die Bausubstanz genauestens dokumentiert. Quelle: Roebert Roeske

Im Dorf freute man sich, dass es einen neuen Eigentümer gibt, die Hoffnung auf eine Zukunft des Hauses wuchs. Doch äußerlich geschah nicht viel. „Es wurde schon gemunkelt, dass sich da jemand nur an den Fördergeldern des Landkreises bereichern will“, erzählt Detlef Reglin, ehemals Stadtverordneter und heute im Seniorenbeirat aktiv. Doch untätig war Joachim Faitsch ganz und gar nicht. Mehrmals war er mit seiner damals noch bestehenden Zimmereifirma vor Ort, um das Haus abzusichern und vor dem Einsturz zu bewahren. Diese war jedoch bei Weitem nicht seine einzige Baustelle. Und vom Tüfteln an Konzepten konnten die Bergfelder auch nichts mitbekommen. Bauforschung und Dokumentation haben viel Zeit in Anspruch genommen, bevor es tatsächlich losgehen konnte.

Joachim Faitsch (rechts) mit Zimmermeister Timo Brenner. Quelle: Roebert Roeske

Jeden Monat ist Joachim Faitsch nun, neben vielen anderen Projekten, für je eine Woche in Bergfelde. In der Zwischenzeit werden die nächsten Schritte der Sanierung bis ins Detail weiter geplant und Handwerker gebucht. Derzeit ist der Zimmermeister Timo Brenner aus Bad Belzig auf der Baustelle im Einsatz. Joachim Faitsch will soviel alte Bausubstanz wie möglich bewahren und nicht etwa alles, was schief und wackelig ist, austauschen. „Das Haus soll kein rustikales Plagiat werden, das nur noch so aussieht, als sei es alt“, erklärt der Sachverständige. Entstehen soll eine Mischung aus Ferienunterkünften und Museum. Auch die nebenan stehende Scheune aus dem Jahr 1880 wird integriert. Hier sollen wiederum moderne Sanitärräume rein, während im Büdnerhaus möglichst viel im Urzustand erhalten bleibt.

Einige Balken sind noch im Originalzustand, aber einige müssen auch erneuert werden. Quelle: Roebert Roeske

„Wir Bergfelder begrüßen die derzeitige Entwicklung und würden uns sehr freuen, wenn sich die Pläne auch verwirklichen lassen, denn jahrelang ist nichts passiert“, sagt Detlef Reglin. „Dann könnte das Büdnerhaus eine echte Rarität werden, eine einmalige Sache“, findet der 68-Jährige. Derzeit läuft die erste rund 65 000 Euro teure Etappe der Sanierung. 26 000 Euro Fördermittel schießt der Landkreis zu. Wann das Haus fertig wird, ist noch unklar, möglicherweise 2022. Auf einer Facebookseite wird der Baufortschritt regelmäßig mit tollen Fotos dokumentiert.

Von Wiebke Wollek