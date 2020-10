Rosenthal-Schule in Hohen Neuendorf: Sporthallen-Prüfung beschlossen

Hohen Neuendorf

Nicht ohne Diskussion beauftragten die Stadtverordneten am Donnerstag die Stadtverwaltung in Hohen Neuendorf mit der Prüfung des Baus einer Ein- bis Zweifeld-Sporthalle auf dem Gelände der Dr. Hugo Rosenthal Oberschule in der Berliner Straße. Zuvor hatten bereits in der Einwohnerstunde die beiden Inhaberinnen der benachbarten Tanzschule „Tanzwunder“, Jessica Simon und Antje Braasch, ihre Sorgen geäußert. Wenn auf dem dortigen Gelände eine Sporthalle gebaut wird, „was passiert dann mit uns?“ fragten sie die Stadtverordneten.

Wohin der Weg führt, ist noch unklar

Bürgermeister Steffen Apelt ( CDU) erklärte, dass noch nicht klar sei, wohin der Weg gehe. In den nächsten Tagen würden die Ergebnisse einer Machbarkeitsstudie erwartet, die dann ausgewertet und anschließend in den Fachausschüssen beraten werden müssten. Was aus der Immobilie – einer ehemaligen Druckerei – wird, in der die Tanzschule seit vielen Jahren ihr Zuhause gefunden hat, stehe noch gar nicht fest. „Wir sind noch nicht soweit, festlegen zu können, was damit passiert“, so Apelt. Er könne jedoch auch nicht ausschließen, dass diese „in Gänze abgebrochen werden muss“. Apelt signalisierte Bereitschaft, mit den Inhaberinnen der Tanzschule im Gespräch bleiben zu wollen.

Anzeige

Rosenthal-Schüler haben weite Wege zum Sportunterricht

Dass die Oberschule eine Sporthalle dringend benötigt – die Durchführung des Sportunterrichts ist bislang mit weiten Wegen, teils bis in die Niederheide, verbunden – war indes unstrittig. Mit 25 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen wurde der Prüfauftrag an die Stadt daher beschlossen. Die Belange der Tanzschule werde man dabei nicht ignorieren, hieß es.

Von Nadine Bieneck