Gleich am frühen Morgen lässt Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) die Regenbogenfahne vor der Stadthalle hissen – anlässlich des Internationalen Tages gegen Homophobie. „Damit möchten wir allen Menschen der queeren Gemeinschaft sagen, dass Hohen Neuendorf ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben voll und ganz unterstützt“, sagt Apelt. Vieles habe sich zwar in den vergangenen Jahren bewegt, „von vollständiger Toleranz und Akzeptanz sind wir aber leider noch weit entfernt“.

Margit und Knut Jürgens aus Borgsdorf verreisen mit ihrer Enkelin Nele für eine Woche nach Heiligenhafen. Ihr Test: negativ. Quelle: Robert Roeske

Um 8 Uhr öffnet montags bis freitags die Corona-Teststelle in der Stadthalle, seit dem 10. April betrieben von Apotheker Reinhard Eger. Rund 5000 Tests haben seine zehn eigens eingestellten Mitarbeiter bereits vorgenommen. Etwa 100 davon waren positiv, weshalb in diesem Fall gleich noch ein PCR-Test gemacht wurde. Dabei wiederum habe sich rund die Hälfte bestätigt, sagt der 57-Jährige. An diesem Montag war eine Person „positiv“. Das PCR-Ergebnis erwarte er binnen 24 Stunden, so Eger stolz: „Wir sind ein Schnelltestzentrum.“

Davon konnte sich Manuela Penke überzeugen. Die 56-jährige Hohen Neuendorferin hatte sich eine Erkältung eingefangen und wollte sicher gehen. Ihr dritter Test. Für Besuche beim Friseur und einem Handyshop hat sie sich ebenfalls bereits testen lassen. Erleichtert nimmt sie nach wenigen Minuten vor Ort das Ergebnis entgegen.

Manuela Penke hat sich zum dritten Mal testen lassen: für den Friseur, für den Handyladen und nun mit einer Erkältung. Quelle: Robert Roeske

Das gilt auch für Familie Jürgens aus Borgsdorf. Die Großeltern wollen mit Enkelin Nele für ein paar Tage an die Küste verreisen. Alles geht glatt und auch Nele übersteht die Prozedur, für die sie mit einem Tütchen mit Bastelmaterial und Süßigkeiten belohnt wird. Da sei ebenso großartig wie die Organisation, sagt Knut Jürgens – und dass es eine Toilette gibt. Sie bedanken sich bei Eger. Der Apotheker ist froh, den Leuten wieder mehr Freiheiten zu ermöglichen, und hofft, dass auch die Stolper Abendmusik am 29. Mai mit einem Bläserquartett ab 19.30 Uhr stattfinden kann. Tests könne er ja vor Ort anbieten. Familie Jürgens tritt ihre Urlaubsreise direkt vor der Teststelle an.

Die Teststelle in der Hohen Neuendorfer Stadthalle. Zur Anmeldung steht ein Online-Kalender zur Verfügung. Quelle: Robert Roeske

Wie ausgestorben liegt die Himmelspagode in der Sonne. Aufgrund der Größe des Hauses werde das Team aber noch nicht mit der Außengastronomie starten, wird aus der Geschäftsführung informiert. Man freue sich aber und könne es kaum erwarten, den regulären Betrieb wieder aufzunehmen.

Die Himmelspagode bleibt vorerst noch geschlossen. Der Mitarbeiter freuen sich aber darauf, so bald wie möglich zu öffnen. Quelle: Robert Roeske

Nächste Station Backofenweg, wo in der Nacht zum 27. März dieses Jahres mehr als 100 Feuerwehrleute gegen ein Großfeuer gekämpft hatten. Kaum zwei Monate später liegt immer noch ein leichter Brandgeruch in der Luft, die drei Märkte aber (Tedi, Kik, Fressnapf) sind besenrein gesäubert. Brandschutt liegt in unzähligen Bigbags zum Abtransport bereit. Auf einem Fahrzeug prangt der Name der verantwortlichen Firma: Hermann Kathöfer GmbH aus Rietberg. Jetzt rücken die Gutachter an: Sie sollen prüfen, ob die Grundmauern noch genutzt werden können oder ein Abriss und Komplettneubau erforderlich ist.

Besenrein ist die Brandruine am Backofenweg in Hohen Neuendorf. Der Brandschutt wurde zum Teil in Säcke verpackt, um ihn zu entsorgen. Quelle: Helge Treichel

Aus der ersten Reihe verfolgt Anwohnerin Irmgard Kühne das Geschehen – wie bereits in der Brandnacht. Die Rentnerin, die seit 30 Jahren in dem Haus wohnt, bescheinigt den Feuerwehrleuten einen rundum professionellen Einsatz. Und auch danach laufe es wie am Schnürchen. Nur die Frage, ob und wann die Geschäfte wieder eröffnen, habe ihr noch keiner beantworten können. „Ich würde mir das sehr wünschen“, sagt sie.

Clusterreportage Hohen Neuendorf: Bieneninstitut, Imker, Rathausplatz, Brandort TEDI, KIK, Fressnapf Quelle: Helge Treichel

Eine wichtige Station ist auch das Länderinstitut für Bienenkunde. Mario Neumann ist dort seit 1984 tätig. Aktuell ist er Institutstechniker, aber die Bienen sind ihm nicht fremd. Die Imkerei kenne keinen Lockdown und sei sogar „systemrelevant“, sagt er. Aktuell seien die Bienenwagen an den Rapsfeldern aufgestellt. Dort sammeln sie nicht nur den Nektar für ihren Honig, sondern bestäuben nebenbei auch noch die Blüten.

Mario Neumann zeigt eine der Waben aus den Beuten (Bienenkästen). Quelle: Helge Treichel

Ein neues Schild prangt über dem Eingang der „Havelbaude“ – „Restaurant Bella Vista“. Gegen Ende 2020 habe an einen neuen Betreiber vermietet, sagt Eigentümer Marcel Hofer. Wirtshaus und Hafen sind seit 1925 in Familienhand. Corona habe ihn Umsatzeinbußen im sechsstelligen Bereich beschert. Der ehemalige Musiker („Die Skeptiker“) hat sich auf seinen Beruf als Zimmermann zurückbesonnen und arbeitet freiberuflich auf dem Bau (Hafengebäude). An den Wochenenden und an Feiertagen betreibt er jeweils ab 12 Uhr den „Konsum“, einen Imbiss am ehemaligen Krankenhaus. An der Bushaltestelle in der Schillerpromenade und am Radfernweg hält er nun wieder Getränke, Kuchen und einen Imbiss bereit. Die fehlende Perspektive jedoch mache ihm und dem neuen Restaurantbetreiber zu schaffen. Als Jungunternehmer habe der nicht einmal Anspruch auf staatliche Hilfen gehabt. An Veranstaltungen sei nicht zu denken. Für Hofer ein Trauerspiel. Aber: „Man darf sich nicht zu schade sein, auch mal was anderes zu machen“, sagt er.

Die Stadt Hohen Neuendorf Erste Siedlungsspuren lassen sich für die Bronzezeit nachweisen. Das Dorf Hohen Neuendorf wurde erstmals 1349 als Nygendorf erwähnt und später zur Unterscheidung vom havelabwärts gelegenen Neuendorf in Hohen Neuendorf umbenannt. Zum 6. Dezember 1993 fusionierten die Nachbargemeinden Bergfelde und Borgsdorf mit Hohen Neuendorf – ohne Ortsbeiräte einzuführen. Die Einwohner von Birkenwerder stimmten in einer Volksbefragung gegen eine Fusion. Die Gemeinde Stolpe wurde zum 26. Oktober 2003 eingemeindet. Im Jahr 1999 wurde Hohen Neuendorf das Stadtrecht verliehen.

Von Helge Treichel