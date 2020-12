SDW Oberhavel erhält Reinickendorfer Umweltpreis 2020

Bergfelde

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Oberhavel ist am Donnerstag mit dem Reinickendorfer Umweltpreis 2020 ausgezeichnet worden. Bezirksbürgermeister Frank Balzer überreichte den zum ersten Mal ausgelobten Preis am Nachmittag auf dem Gelände des Naturschutzturms in Bergfelde an den Vizevorsitzenden Richard Bergmann. Begleitet wurde der stellvertretende SDW-Vorsitzende des Regionalverbandes Oberhavel von Diplom-Biologin Friederike Blenau aus Hohen Neuendorf sowie Karl-Heinz Marx vom Berliner SDW-Landesverband. „Voller Stolz“, habe er den Preis entgegen genommen, sagte Bergmann.

Der Stadtbezirk würdigt mit dem Umweltpreis das Projekt „Naturforscher“. Die SDW-Mitglieder hätten mit ihrem Engagement für den Schutz der Umwelt im Bezirk Reinickendorf den 1. Platz erreicht, heißt es auf der Urkunde.

Friederike Blenau war es, die für die SDW Oberhavel im Zuge des Projektes „Bildungsforum Natur und Umwelt“ jahreszeitlich sowie altersmäßig angepasste „Naturforscher“-Module entwickelt hatte. Diese sollen Schulen, Kindergärten oder anderen pädagogischen Einrichtungen in Hohen Neuendorf und Umgebung als Anreiz dienen, mit Kindern und Jugendlichen direkte Naturerfahrungen zu machen. Daneben veranstaltet sie Wildkräuterwanderungen, Exkursionen durch Wald und Feld, Kompostierlehrgänge. Und sie führt in die japanische Lehre des Shinrin Yoku ein – das Waldbaden.

Von Helge Treichel