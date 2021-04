Schlaglöcher zwischen Stolpe und Hohen Neuendorf: Diese Reaktion kommt aus dem Landesbetrieb Straßenwesen

Stolpe

Zwei- bis dreimal pro Woche ist Manfred Thieme aus Hohen Neuendorf auf der Landesstraße L 171 Richtung Stolpe und Hennigsdorf unterwegs. Der 75-Jährige fährt zum Einkaufen, besucht Bekannte oder Ärzte und nutzt die Autobahnauffahrt zur A 111, um in den grünen Oberhavel-Norden zu fahren. Jedes Mal ärgert sich Thieme dabei über die in den Wintermonaten entstandenen Schlaglöcher auf dem Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr an der HEM-Tankstelle und der Ampelkreuzung in Stolpe. „Die Löcher bröseln immer mehr aus und werden immer größer“, ärgert sich der Senior. „Bevor ein Unfall oder irgend etwas anderes passiert, sollte was getan werden“, sagt Thieme am MAZ-Sorgentelefon.

Wie bislang mit den Straßenschäden umgegangen wurde, „erinnert mich an DDR-Zeiten“, sagt Manfred Thieme und verweist auf das wegen der Straßenschäden ausgewiesene Tempolimit von 30 km/h. So seien damals auch Probleme gelöst worden, auf dem Rücken der Bürger und in diesem Fall auch zum Schaden ihrer Reifen und Stoßdämpfer. Dabei handele es sich nicht um eine abgelegene Straße, sondern um eine stark frequentierte Strecke, mit großer Bedeutung im Berufsverkehr. Die Anschlussstelle der Autobahn werde von einem großen Teil jener Hohen Neuendorfer genutzt, die nach Berlin hinein pendeln. Die Situation an der aktuellen Baustelle vor dem Kaufland verdeutliche die angespannte Verkehrssituation. Zu den Stoßzeiten stehe dort Auto an Auto.

Als Begründung für das Tempolimit zwischen Stolpe und Hohen Neuendorf sind die Straßenschäden angegeben. Quelle: Enrico Kugler

Manfred Thieme, der aus Oranienburg stammt und seit 1976 in Hohen Neuendorf zu Hause ist, möchte den desolaten Zustand der Fahrbahn nicht länger hinnehmen, weshalb er die Nummer des MAZ-Sorgentelefons wählte.

Die sogenannte Straßenbaulast für die L 171 (Hohen Neuendorfer Weg) liegt nicht bei der Kommune, sondern beim Land Brandenburg, vertreten durch den Landesbetrieb Straßenwesen. Die Sorgen und Fragen wurden folglich dorthin weitergegeben. Antwort kam sofort: „Vorläufig sind nach diesem Winter auf dem fraglichen Streckenabschnitt Ausbesserungsmaßnahmen vorgenommen worden“, lautet die Antwort von Pressesprecher Steffen Streu, der außerdem auf die geltende Geschwindigkeitsbeschränkung verweist. „Dies dient der Verkehrssicherheit“, so Streu im Hinblick auf die von Manfred Thieme geäußerten Befürchtungen. Überdies werde derzeit eine Sanierung geplant, von der die Verantwortlichen im Landesbetrieb hoffen, sie in diesem Jahr umsetzen zu können. „Einen genauen Zeitplan können wir erstellen, wenn die Planungen beendet sind“, beantwortete Steffen Streu die MAZ-Anfrage.

Für Manfred Thieme ist das wenig erbaulich. Aus seiner Sicht müsste erneut ein Reparaturtrupp anrücken, um die Schäden wenigstens notdürftig auszubessern. „Es geht hier nicht um mich“, sagt er. Zu dem Anruf hätten ihn vielmehr die zahlreichen anderen Autofahrer auf dieser Strecke motiviert. „Ich denke, dass ich sicher nicht der Einzige bin, der sich über den Zustand dieses Straßenabschnitts ärgert“, sagt er.

Von Helge Treichel