Schocknachricht für Hohen Neuendorf: Stadtsporthalle bleibt für ein Jahr gesperrt

Hohen Neuendorf

Wegen eines Wasserschadens in der Stadtsporthalle, der möglicherweise doch größer ist, als bislang vermutet, fallen die von zahlreichen Hohen Neuendorfern sehnsüchtig erwarteten Veranstaltungen, der Sportlerball und der Bürgerball, aus. Die größte Sport- und Veranstaltungshalle der Stadt wird voraussichtlich noch ein ganzes Jahr gesperrt bleiben. Am Montag hatte Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) in einer Dienstberatung von den Ergebnissen des in Auftrag gegebenen Gutachtens erfahren. Bis zuletzt hatte man gehofft, dass die Dämmung, die sich durch eine Undichtigkeit mit Niederschlagswasser vollgesaugt hatte, entweder getrocknet oder relativ bald ausgetauscht werden kann und der Schaden damit behoben ist. Dafür wurden einige Stellen des Daches geöffnet. „Dadurch konnte jedoch auch nur an diesen Stellen das Schadensbild begutachtet werden“, erklärte Steffen Apelt am Montag auf MAZ-Nachfrage, nachdem er die schlechte Nachricht ausgerechnet bei der eigentlich sehr freudigen Übergabe der Sportfördermittelbescheide der Stadt an die Vereine überbringen musste. „Das Risiko, dass Schäden übersehen werden, wenn das Dach nicht komplett geöffnet wird, ist einfach zu groß“, bekräftigte Steffen Apelt. Schließlich habe das Gutachten auch ergeben, dass einzelne Holzträger vom Schimmel befallen sind.

Neben nasser Dämmumg auch Schimmel

Der Wasserschaden war bei einer Routinekontrolle im Februar entdeckt worden, woraufhin die Stadt eine Schadensanalyse einleitete und das Gebäude bis auf das kommunale Testzentrum im Mehrzweckraum sowie die Umkleiden und der Spiegelsaal sperrte. Die Sanierungsarbeiten werden nun europaweit ausgeschrieben. Bis zum Ergebnis der Baumaßnahmen sei ein Zeitfenster von einem Jahr realistisch, sagt Apelt, der zwar die schlechte Nachricht nur äußerst ungern überbringt, aber bekennt, dass er diesen Ausgang des Gutachtens schon befürchtet hat. In diesem Jahr sollte als Alternative zum klassischen Stadtempfang ein Bürgerball stattfinden, der nun voraussichtlich doch wieder als traditioneller Empfang im Rathaus Ende September gefeiert werden wird. Der Sportlerball könnte im Frühjahr 2023 in der dann sanierten Stadthalle stattfinden. Für dieses Jahr werde es nach aktuellem Stand keine Ausweichmöglichkeit geben. Vereinssport, Veranstaltungen und Schulsport sind von der Sperrung der Halle betroffen.

Von Wiebke Wollek