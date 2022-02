Schüler rufen zur Gegendemo in Hohen Neuendorf auf – Beschwerde gegen Lehrerin und Elternvertreter

Birkenwerder/Hohen Neuendorf

Für Paul Piesker stand irgendwann fest: „Diesen Aufmarsch können wir uns nicht mehr gefallen lassen.“ Gemeint ist die 14-tägliche Demonstration der Impfgegner und Maßnahmenkritiker auf dem Hohen Neuendorfer Rathausplatz. Und so meldete der 18-Jährige kurzentschlossen eine Gegendemo an und rief Freunde und Bekannte in einer alten Geburtstags-Whatsapp-Gruppe zum Mitmachen auf. Das war vor drei Wochen.

Beim zweiten Mal kamen mehr Teilnehmer zur Gegendemo in Hohen Neuendorf

Bei der ersten Gegendemo standen den 200 bis 300 Impfskeptikern etwa ein Dutzend Jugendliche gegenüber. Bei der zweiten Auflage am vergangenen Freitag waren es bereits 50 bis 70 – und diesmal haben verschiedene Altersgruppen teilgenommen.

Die jungen Gegendemonstranten bei ihrer ersten Aktion beim Lichter-Aufzug in Hohen Neuendorf vor zweieinhalb Wochen. Quelle: Robert Roeske

Bereits von Anfang an ist Emily Brünjes aus Hohen Neuendorf mit dabei. Die 18-Jährige besucht wie Paul Piesker die 13. Jahrgangsstufe in der Regine-Hildebrandt-Gesamtschule Birkenwerder und gehört zu dem etwa zehnköpfigen Organisationsteam, das sich aus Jugendlichen auch anderer Schulen zusammensetzt. Das Motto war schnell gefunden: „Oberhavel – setzt euch wieder!“ Gemeinsam wurden Transparente und ein Plakat für die Einladung entworfen. Da müsse man noch ein bisschen nachbessern, räumt die Schülerin ein. Zum Beispiel müssten die konkreten Ziele noch mit aufgeführt werden. „Aber wir machen das ja alle auch zum ersten Mal“, sagt sie entschuldigend.

Schülerin: „Die stille Mehrheit muss sich auch mal zeigen.“

Gemeinsam wolle man deutlich machen, dass „Oberhavel steht auf“ nicht den ganzen Landkreis repräsentiert. „Das ist die laute Minderheit, aber die stille Mehrheit muss sich auch mal zeigen“, sagt Emily Brünjes. Ziel sei es, in den Diskurs zu gehen und den Meinungsaustausch zu pflegen. Am vergangenen Freitag beispielsweise sei ein Mann in den mittleren Jahren zu ihnen gekommen und habe von seinen Ängsten hinsichtlich einer Impfung erzählt. Dabei habe sich herausgestellt, dass er einigen fachlichen Missverständnissen aufgesessen war. Im Gespräch mit einem Freund, dessen Steckenpferd die Naturwissenschaften sind, habe es einen sehr guten Austausch gegeben.

Schnappschuss von der Gegendemo am vergangenen Freitag.. Quelle: Helge Treichel

Jeder könne seine eigene Meinung zu den Coronamaßnahmen haben, sagt Paul Piesker. Aber er wende sich „gegen eine rechtsextreme Unterwanderung“ der Bewegung. Er und seine Mitstreiter seien parteiunabhängig und setzen sich gegen Gewalt und Beschimpfungen ein. Von nachträglich veränderten Plakaten distanziere man sich deshalb. Die beiden Mitorganisatoren bestreiten auch, von Lehrern in irgend einer Weise politisch instrumentalisiert worden zu sein. „Das ist unser rein privates Ding, das hat nichts mit unserer Schule zu tun“, betont Emily Brünjes: „Ich finde es schade, wenn Fakten verdreht und Leute mit reingezogen werden, die gar nichts damit zu tun haben.“

Beschwerdebrief ans Staatliche Schulamt in Neuruppin

Der MAZ wurde eine Beschwerde bekannt gemacht, mit der sich Daniel Jankowski am 11. Februar an das Staatliche Schulamt in Neuruppin gewandt hat. Darin wird einer namentlich genannten Lehrerin sowie einem ebenso genannten Elternvertreter vorgeworfen, gegen das Brandenburger Schulgesetz verstoßen zu haben (§ 47 Satz 2), indem sie zur Teilnahme an einer politischen Demonstration aufgerufen hätten. Sie sollen dazu aufgerufen haben, sich am 11. Februar gegen die Bewegung „Oberhavel steht auf“ zu positionieren. Ziel sei es gewesen, die Kinder politisch zu instrumentalisieren, schreibt Daniel Jankowski. Außerdem sei die „politische These“ aufgestellt worden, „dass sich dort nur ,Nazis’ und ,Querdenker’ aufhalten sollen“.

Schnellsmögliche Aufklärung gefordert

Im angeführten Schulgesetz heißt es: „Politische Werbung in schulischen Veranstaltungen oder auf dem Schulgelände während des Schulbetriebs ist nicht zulässig.“ Mit dem Aufruf seien zudem gleich mehrere „Straftatbestände“ aus dem Strafgesetzbuch erfüllt, so Jankowski. Er fordert dazu auf, „politisch motivierte Äußerungen gegenüber Schutzbefohlenen mit einer entsprechenden indirekten Aufforderung zu einer politischen Handlung“ künftig zu unterlassen. Zugleich fordert er „eine schnellstmöglich Bearbeitung und Aufklärung dieses Anliegens mit entsprechenden Konsequenzen“. Sollte dies bis zum 18. Februar nicht geschehen, sehe er sich gezwungen, „dies im Rahmen meiner Pflicht zur Meldung eines Verdachts einer Straftat entsprechend, der Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg zu übergeben“. Daniel Jankowski droht außerdem mit Strafanzeige gegen die genannten Personen.

Schulamtsleiter: „Die zuständige Schulaufsicht prüft“

„Dieser Beschwerde wird – wie jeder Beschwerde – nachgegangen“, antwortete Schulamtsleiter Dietmar Menzel auf die MAZ-Anfrage. „Die zuständige Schulaufsicht prüft und dann werden Maßnahmen entsprechend dem Sachverhalt getroffen.“

Nächste Gegendemo ist bereits angemeldet

Paul Piesker indes hat die nächste Gegendemonstration für den 25. Februar bereits angemeldet.

Von Helge Treichel