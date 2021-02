Hohen Neuendorf - Schulstart in den Grundschulen: So läuft das in Borgsdorf und den anderen Hohen Neuendorfer Stadtteilen

Wenn am Montag (22. Februar) in der Stadt Hohen Neuendorf mit ihren Stadtteilen die Grundschulen wieder den Präsenzunterricht aufnehmen, dann geschieht das nach einem einheitlichen Prinzip. Darauf hatten sich die Schulleitungen bereits im Herbst geeinigt.