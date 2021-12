Hennigsdorf

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend (3. Dezember) gegen 17.25 Uhr auf der A111 zwischen den Anschlussstellen Hennigsdorf und Stolpe in Fahrtrichtung Berlin ereignet. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind mit einem Großaufgebot vor Ort. „Es sollen nach ersten Informationen drei Fahrzeuge in den Unfall verwickelt sein“, erklärte Mathias Peter, Dienstgruppenleiter der Polizeiinspektion Oberhavel. Dabei seien mindestens zwei Personen verletzt worden sein, eine davon schwer.

Auf der Gegenfahrbahn ereigneten sich durch herumfliegende Trümmerteile weitere Unfälle. Quelle: Statusvier.de

Mittlerweile wissen die Beamten der zuständigen Autobahnpolizei aus Walsleben, dass ein Geisterfahrer den schweren Unfall verursacht hat. „Wir wissen allerdings noch nicht, warum der Wagen in die falsche Richtung gefahren ist“, heißt es seitens der Autobahnpolizei.

Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Quelle: Statusvier.de

Durch herumfliegende Trümmerteile der verunfallten Fahrzeuge sei es auch zu Unfällen auf der Gegenfahrbahn in Richtung Oranienburg gekommen. Die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen dauern an.

