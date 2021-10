Hohen Neuendorf

Festlich dekoriert präsentiert sich der Rathaussaal, die Abendgarderobe ist schick und am Eingang begrüßt das Stadtoberhaupt Steffen Apelt jeden Gast höchstpersönlich. In Hohen Neuendorf wurde am Freitagabend zum Stadtempfang geladen und knapp 100 Gäste kamen.

„Ich bin von Herzen froh, Sie hier alle begrüßen zu dürfen. Es gab trotz Corona keinen Stillstand in unserer Stadt, wir sind eine dynamische Stadt und vielen Dank für das großartige Engagement in Coronazeiten“, zeigte sich der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung, Raimund Weiland, in seiner Rede glücklich und zufrieden.

Christine Reeck und Guido Haak – zwei, die in ganz verschiedenen Bereichen aktiv sind

Traditionell wird der Empfang der Stadt Hohen Neuendorf genutzt, um verdiente Ehrenamtler zu ehren. Elf Vorschläge hatte es dazu aus den Fraktionen und verschiedenen Institutionen und Vereinen gegeben. Sechs von ihnen wurden ausgezeichnet.

Christine Reeck Quelle: Sebastian Morgner

Die dreiköpfige Jury, bestehend aus Bürgermeister Steffen Apelt, Stadtverordnetenvorsteher Raimund Weiland und Ehrenbürger Fred Bormeister, hatte die Entscheidung gefällt. Sie einigten sich auf Christine Reeck, die für ihr soziales und ökologisches Engagement in den Bereichen Kinder und Jugend sowie Umwelt und Natur geehrt wurde. Vor 15 Jahren gründete sie die Natur-AG „Die Waldbären“ an der Ahorn Grundschule in Bergfelde und leitet diese heute noch „mit Herz und Seele“.

Guido Haak Quelle: Sebastian Morgner

Den Ehrenamtspreis der Kategorie Sport und Seniorenarbeit bekam Guido Haak von Blau Weiss Hohen Neuendorf überreicht. Seit 1981 gehört er zum Verein, zunächst als Jugendspieler. Mittlerweile hat er die Leitung des Jugendbereichs übernommen, baute die Ü 32-Seniorenmannschaft, die Ü 40-Alt-Liga-Mannschaft und die Ü 45-Alt-Seniorenmannschaft auf.

Helga Garduhn und Herta Mahlo geehrt

Den Preis für Helga Garduhn, die nicht selbst vor Ort sein konnte, nahm Jens-Uwe Bartholomäus entgegen. Die Bundesverdienstkreuzträgerin wurde mit dem Ehrenamtspreis für Geschichte und Kultur der Stadt Hohen Neuendorf ausgezeichnet. Sie gründete mit weiteren Mitstreitern 1994 den Regionalverband der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, an deren Spitze sie fast 20 Jahre stand. Der Naturschutzturm ist heute ebenfalls ein wichtiger Ort der Aufarbeitung der Geschichte und des Gedenkens der Opfer des SED-Regimes.

Helga Garduhn, hier mit Marian Przybilla. Quelle: Helga Garduhn und Marian PrzybillaHelga Garduhn und Marian Przybilla

Große Verdienste im Bereich der Städtepartnerschaften hat die Borgsdorferin Herta Mahlo erworben und wurde dafür mit dem Engagementspreis in dieser Kategorie ausgezeichnet. Sie lebt Völkerverständigung und ist in Hohen Neuendorf ein Urgestein der Städtefreundschaft zu Janów Podlaski. Für diese deutsch-polnische Verbindung macht sie sich seit über 25 Jahren mit Leib und Seele stark.

Herta Mahlo Quelle: Sebastian Morgner

Maik Loga und Viktor Makowski – auch sie in besonderer Weise sind für andere da

Als „Hansdampf“ in allen sprichwörtlichen Gassen, so die Jury, habe sich in den vergangenen Jahren Maik Loga, ein Hohen Neuendorfer Urgestein, hervorgetan. Folglich geht auch der Engagementspreis in der Kategorie „Allrounder“ an ihn. Besonders engagiert ist er im Sport beim SV electronic und der Rugbyunion sowie bei der Städtepartnerschaft mit der Stadt Fürstenau.

Maik Loga Quelle: Morgner, Sebastian

Ebenfalls vielfältig ehrenamtlich tätig ist Viktor Makowski gewesen. Auf dem Höhepunkt der Coronakrise nahm er das Zepter in die Hand und startete die Initiative „Laptops für Home schooling“ und hat so für viele Kinder und Jugendliche das Lernen zu Hause erst möglich gemacht. Er sammelte ausgediente Laptops ein, bereitete diese auf und verteilte sie an bedürftige Schülerinnen und Schüler der Stadt. Für diesen Einsatz gab es am Freitagabend den Sonderpreis des Bürgermeisters.

Viktor Makowski Quelle: Sebastian Morgner

Von Björn Bethe und Sebastian Morgner