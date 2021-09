Sechsstreifiger Ausbau der nördlichen A 10: Achtfacher Brückenschlag über die Autobahn

Birkenwerder

Beim Ausbau der A 10 und A 24 auf dem 65 Kilometer langen Abschnitt zwischen Neuruppin und dem Dreieck Pankow werden 39 von insgesamt 51 Brücken komplett neu gebaut. Acht dieser Brücken liegen in Birkenwerder, Bergfelde oder der Gemeinde Mühlenbecker Land. Und die Hälfte von ihnen soll noch in diesem Jahr fertiggestellt werden. Darüber informierte Steffen Schütz, Pressesprecher der Havellandautobahn GmbH & Co. KG auf MAZ-Nachfrage.

Die Brücke der B 96 an der Anschlussstelle in Birkenwerder soll bis Mitte November dieses Jahres fertiggestellt werden und in Betrieb gehen. Quelle: Robert Roeske

Die wohl wichtigste Straßenbrücke ist die der Hauptstraße (B 96) in Birkenwerder, für die während ihres Rückbaus sowie der Bauarbeiten eine Behelfsbrücke geschaffen wurde. Die neue Brücke an der Anschlussstelle Birkenwerder werde im November dieses Jahres fertiggestellt, informierte Steffen Schütz. Parallel, also ebenfalls im November, würden die Brücken der Fichteallee (Verbindung nach Briese) und des Stolper Weges (Parallelstrecke zur B 96) fertiggestellt.

Die Brücke des Stolper Weges in Birkenwerder wird im November dieses Jahres fertig. Quelle: Robert Roeske

Die Behelfsbrücken an der Anschlussstelle Birkenwerder sowie für die Überführung an der Fichteallee werden nach den Worten des Pressesprechers voraussichtlich an einem Wochenende Mitte November wieder ausgehoben. Konkret seien die Arbeiten nach bisherigem Muster vom 12. bis zum 15. November vorgesehen. „Deshalb muss die neue Verbindung bis zu diesem Datum fertiggestellt sein“, so Steffen Schütz.

Die Fußgängerbrücke des Wensickendorfer Weges wird später fertig als ursprünglich geplant. Quelle: Robert Roeske

Als nächste sei die Zehnrutenwegbrücke im Mühlenbecker Land an der Reihe. Diese werde im Dezember dieses Jahres fertiggestellt. Die Straßenbrücke, die das Summter Gestell (Straße zwischen Briese und Summt) mit dem Heideplan in Bergfelde verbindet werde erst in einem Jahr fertig – im September 2022. Die Fußgängerbrücke des Wensickendorfer Weges in Birkenwerder wird nicht wie ursprünglich geplant im Oktober dieses Jahres fertig, sondern voraussichtlich erst im September oder Oktober 2022.

Die Brücke der Mühlenbecker Straße bei ihrer Freigabe im November 2019. Quelle: Enrico Kugler

Die Brücke der Mühlenbecker Straße (L 305) die Mühlenbeck mit Schönerlinde verbindet, war nach anderthalbjähriger Bauzeit bereits im November 2019 freigegeben worden. Ebenfalls bereits verlängert wurde die Brücke der Bahntrasse.

Von Helge Treichel