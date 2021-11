Hohen Neuendorf

Ein angeblicher Gewinn einer portugiesischen Glücksspielfirma in Form mehrerer Schecks in Höhe von jeweils 150 000 Euro wurde einer 77-jährigen Rentnerin am 25. Oktober versprochen. Dies geschah telefonisch. Als Gegenleistung für die Geldübergabe sollte sie die Versandgebühr von 40 Euro übernehmen. Wie es zu erwarten war, blieb der versprochene Gewinn aus. Eine Anzeige wurde am Montag aufgenommen.

Von MAZonline