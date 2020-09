Sie zaubert allen ein Lächeln ins Gesicht: Kerstin Klinke hat seit 30 Jahren ihren Second-Hand-Laden

Hohen Neuendorf

„Ein Second-Hand-Laden, das wäre doch dein Ding“, hatten Verwandte von Kerstin Klinke ihr nach dem Mauerfall geraten. Die Verkäuferin, damals noch bei der Post tätig, wusste, dass sie dort nicht mehr lange weiter beschäftigt werden kann und suchte nach einer neuen beruflichen Perspektive. In ihrem Wohnhaus an der Stolper Straße, das noch heute das Zuhause der Familie ist, räumten Kerstin Klinke und ihr Mann das Schlafzimmer, das später zum Verkaufsraum wurde. Die Wohnräume wurden ins Obergeschoss verlegt. Seit elf Jahren befindet sich neben dem Second-Hand-Laden auch das Friseurgeschäft von Tochter Doreen Klinke-Bluhm.

Im Geschäft gibt es eine große Auswahl gut erhaltener Kleidung. Quelle: Enrico Kugler

Als der Laden 1990 eröffnete, lief nicht alles reibungslos. „Die ersten Jahre hatte ich schon zu kämpfen, viele haben sich schwer getan mit Second-Hand, doch dann lief es allmählich besser“, erinnert sie sich. Die gut erhaltene Kleidung erhielt die Inhaberin vor allem aus Heiligensee, Frohnau, Hermsdorf oder Wittenau. Auch die Kunden kommen nicht nur aus Hohen Neuendorf, sondern ebenfalls aus den Berliner Randbezirken bis nach Kremmen, Nauen oder Neuruppin. Kerstin Klinke verließ sich nie auf Laufkundschaft, sondern baute sich schon früh einen Kreis an treuen Stammkunden auf. Manche sind schon fast von Anfang an dabei. Dazu gehört auch Cornelia Dräger aus Hohen Neuendorf, die regelrecht ins Schwärmen gerät: „Frau Klinke hat für jeden ein offenes Ohr. Die Kleidung ist immer super in Ordnung und oft sehr schick“, sagt Cornelia Dräger. Auch Kerstin Klinke bekommt leuchtende Augen, wenn sie von ihren Besuchern spricht. „Meine Stammkunden liebe ich abgöttisch.“ Wenn wieder ein hübsches Teil zum Sortiment hinzukommt, greift die Inhaberin auch mal zum Telefon, um die ein oder andere Dame zu informieren, von der sie weiß, dass sie nach so etwas sucht.

Bei Sorgen muntert sie ihre Kunden auf

„Es stimmt, ich höre meinen Kunden gerne zu. Gerade jetzt in dieser schwierigen Corona-Zeit versuche ich, sie aufzumuntern. Oder wenn Angehörige krank sind und sie mir davon erzählen“, erzählt Kerstin Klinke, die sich aber mit ihrer bescheidenen Art niemals in den Mittelpunkt drängen möchte. „Ich mache das gerne. Und der Laden, das ist genau mein Ding.“ Während des Lockdowns musste auch sie fast zwei Monate ihren Laden schließen. Sie bietet Kleidung für Damen und Herren an, wobei der Anteil der Damensachen höher ist. Kindersachen hingegen nimmt sie in der Regel nicht mehr an. „Kinderkleidung wird seit Jahren sehr gut auf Trödelmärkten verkauft“, hat sie festgestellt. Mittlerweile gibt es sie fast in jeder Kita, teils sogar mehrmals im Jahr.

Kerstin Klinke nimmt sich Zeit, um ihre Besucher zu beraten. Quelle: Enrico Kugler

Die Kundschaft kommt aus unterschiedlichen Beweggründen. „Manche kaufen aus Prinzip nur aus zweiter Hand, weil sie Wert auf Nachhaltigkeit legen. Einen regelrechten Boom in dieser Entwicklung konnte ich persönlich aber für mein Geschäft nicht beobachten“, erklärt die 61-Jährige. Und dann gebe es auch Käufer, die am liebsten niemanden wissen lassen wollen, dass ihre Kleidung nicht neu gekauft ist. „Spare Pinke – komm zu Klinke“ – so lautet seit vielen Jahren der Slogan. Häufig handelt es sich um Markenkleidung, die neu um ein Vielfaches teurer ist. Doch der Kauf von gebrauchter gut erhaltener Kleidung hat für Kerstin Klinke noch mehr Vorteile. Durch das bereits mehrmalige Waschen sind viele chemische Stoffe schon herausgelöst. Außerdem ist der erste Belastungstest positiv verlaufen. Durch die Einsparung von Rohstoffen und die Reduzierung der CO2-Bilanz wird die Umwelt geschont. Denn die ständige weltweite Produktion neuer Kleidung inklusive Im- und Export trägt erheblich zum CO2-Ausstoß bei. Und anstelle von Massenwaren sind Second-Hand-Kleidungsstücke fast immer Einzelstücke, was dem Wunsch nach Individualität vieler Kunden entspricht.

Gebürtig aus der Nähe von Hoyerswerda

Kerstin Klinke ist froh und dankbar für die vielen schönen Jahre in ihrem Laden und will auch noch eine Weile weiter machen. „Ich bin zufrieden“, kann sie voller Überzeugung behaupten. Ihre Intuition, dass das Geschäft das Richtige für sie ist, bestärkte sie, so viele Jahre durchzuhalten. Hohen Neuendorf ist nicht Kerstin Klinkes Geburtsort, sie stammt aus der Nähe Hoyerswerda. Als sie ihren Mann kennenlernte, entschied sich das Paar für ein gemeinsames Leben in Hohen Neuendorf, wo sie bis heute glücklich sind.

