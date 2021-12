Hohen Neuendorf

Stadtverordnetenvorsteher Raimund Weiland (CDU) holte in der jüngsten Sitzung am Donnerstag (16. Dezember) die ganz große Keule heraus: Er machte von seinem Hausrecht Gebrauch, um Linken-Fraktionschef Lukas Lüdtke des Sitzungssaales zu verweisen. Dabei ließ er die Polizei verständigen und unterbrach kurz darauf die Sitzung sowie den Livestream. Lüdtke verließ den Saal dann doch freiwillig – ohne dass es zum Äußersten kam.

Seit 14. Dezember 3G-Regel für alle Gremien

Was war geschehen? Bereits seit Ende November wurde die 3G-Regel für Besucher des Rathauses eingeführt. Seit dem 14. Dezember galt diese Regelung zudem für alle Gremien der Stadt Hohen Neuendorf, also auch die Stadtverordnetenversammlung. „Die Umsetzung der Regel obliegt der beziehungsweise dem jeweiligen Gremiumsvorsitzenden“, hieß es im Vorfeld.

Liste schreckte ihn ab

Lukas Lüdtke hatte sich dennoch geweigert, seinen Impfstatus preiszugeben – jedenfalls so, wie es am Eingang verlangt wurde: mit Eintragung in eine Liste. „Die Entscheidung, ob man sich impfen lässt und ob man darüber Auskunft gibt, sollte freiwillig sein“, sagt er später auf MAZ-Nachfrage. Schließlich wisse er auch nicht, „was mit der Liste passiert“. Etwas andere sei es, ein Impf- oder Testzertifikat am Eingang einfach nur vorzuweisen, wie im Restaurant etwa. Ein Verschwörungstheoretiker oder kategorischer Impfgegner sei er nicht, betont der Kommunalpolitiker.

„Ich habe da eine andere Rechtsauffassung.“

Und: Weiland sei im Irrtum, wenn er glaube, dass die Sitzung wie eine Veranstaltung ohne Unterhaltungscharakter gemäß Eindämmungsverordnung zu werten sei, sagte Lüdtke: „Ich habe da eine andere Rechtsauffassung.“ Vielmehr sei es genau so, wie es in Velten gehandhabt werde – nämlich dass die Stadtverordneten selbst über die Regeln in ihrem Gremium entscheiden können. Lüdtke: „Eine kommunale Volksvertretung ist etwas anderes als shoppen zu gehen.“

Hausrecht statt Hygienekonzept

Im Verlauf der Sitzung selbst verwies Lüdtke auf ein fehlendes Hygienekonzept für die Stadtverordnetenversammlung, das laut gesetzlicher Vorgabe erforderlich sei. Raimund Weiland verwies seinerseits darauf, dass sein Wort und Hausrecht das Hygienekonzept ersetze. Nach dem Wortwechsel und den Drohgebärden habe er sie Situation nicht eskalieren lassen wollen, so Lüdtke. „Wenn das so wäre, hätte ich gewartet, bis die Beamten mich hinaustragen.“

Lüdtke war dann komplett raus

Den weiteren Verlauf der Sitzung habe er zwar im Livestream verfolgen können – teilnehmen ging jedoch nicht. Einerseits ziehe es das eben nach seinem Verständnis nach sich, wenn man des Saales verwiesen wird. Andererseits besitze er auch gar keine Zugangsberechtigung dafür, digital teilzunehmen.

Dennoch habe ihn die Situation ziemlich entsetzt, so Lukas Lüdtke. „Es gibt eine Grenze“, sagt er. „Diese Grenze wurde heute überschritten.“

Von Helge Treichel