Birkenwerder/Hohen Neuendorf

Der international engagierte Künstler und Schriftsteller Urs Jaeggi ist 88 Jahre alt – aber sein aktuelles Projekt auf dem Skulpturen-Boulevard von Birkenwerder und Hohen Neuendorf ist ein Novum für ihn: Noch nie hat er im Außenbereich ein so großes Wandbild geschaffen. Das Bild ist somit eine Besonderheit für ihn persönlich – und für die beiden Kommunen.

Das 7,50 Meter breite und 2,30 Meter hohe Wandbild trägt den Titel „einer und andere“. Die farbigen Quadrate sind an sich schon Ausdruck unterschiedlicher Beziehungen. Hinzu kommen wilde Strukturen in schwarzer Farbe, die Unruhe, Chaos und Disharmonie ausstrahlen. „Wir leben in einer komplexen Gesellschaft“, sagt der Künstler mit Blick auf sein Werk. Da kam ihm etwas „Kämpferisches“ in den Sinn. Die Formen ließen aber viel Spielraum für freies Assoziieren. „Ich mache Abstraktes, aber auch Konkretes“, sagt Urs Jaeggi, „da bin ich nicht so fixiert“.

Der Künstler skizziert sein Bild mit dem Bleistift. Quelle: Enrico Kugler

1931 in Solothurn in der Schweiz geboren, absolvierte Jaeggi zunächst eine Banklehre und ein Studium der Ökonomie, Soziologie und Sozialphilosophie in Genf, Berlin und Bern. Zwischen 1965 und 1993 hatte er Professuren für Soziologie in Bern, Bochum, New York und Berlin. Nebenher veröffentlichte er zahlreiche Romane, Erzählungen, Prosa, Essays und Lyrik. 1981 wurde er mit dem Ingeborg-Bachmann-Preis, einer der wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum, ausgezeichnet. Seit 1985 arbeitet er als Maler, Zeichner und Bildhauer und ist mit Ausstellungen, Installationen und Performances in Galerien, Museen, Akademien, verlassenen Industrieanlagen sowie nun auch auf offener Straße international unterwegs. 1988 und 1998 erhielt er Kunstpreise in der Schweiz und Österreich. Als bildender Künstler und Schriftsteller lebt er in Berlin und Mexico-City.

Christian Schneegass und Urs Jaeggi. Quelle: Enrico Kugler

Warum nun also ausgerechnet Hohen Neuendorf und Birkenwerder? Verantwortlich dafür ist seine langjährige Freundschaft mit Christian Schneegass, früherer Fachbereichsleiter für Kunst und Gesellschaft an der Akademie der Künste. Der 65-Jährige hat zusammen mit dem Kurator des Skulpturen-Boulevards, Roland Matticzk, die Idee für die Street-Art-Gallery entwickelt. Dabei handelt es sich um die 60 Meter lange und bis zu fünf Meter hohe Betonwand an der Birkenwerder Straße. Auf die gemeinsame Initiative hin ist diese riesige Malfläche von der Netto ApS & Co. KG als Eigentümerin im Juni freigegeben worden: Rund 150 Quadratmeter bunt verzierte Wandfläche unterhalb des angrenzenden Supermarkt-Parkplatzes, 60 laufende Meter neuer Kunstraum. Lokale Sponsoren unterstützen das Projekt zudem unter anderem mit Geld für Farben und eine weiße Grundierung. Diese spart allerdings einzelne vorhandene Werke bewusst aus. „Sehenswertes wird so auch geachtet“, sagt Schneegass und verweist auf eine comicartige Figur, die durch Pflanzenranken hindurchschaut.

Teile der Graffiti-Bemalung sollen erhalten bleiben. Quelle: Helge Treichel

Auf die Anfrage hin habe er beim Street-Art-Gallery-Projekt sofort zugesagt, sagt Urs Jaeggi. „Das ist für mich spannend“, sagt der 88-Jährige mit Verweis auf seine Erfahrungen als Soziologe. „Auf einer Straße tätig zu sein, wo auch die Jugend mitmacht, finde ich wichtig“, sagt er. „Das ist meine Motivation, ich habe keinen Moment gezögert.“ Und so steht er mit Skizzen-Bleistift und Malpinsel auf der Leiter. Christian Schneegass begleitet die Arbeiten in der Höhe und stützt seinen Freund bei Bedarf.

Spätestens am Montag soll das neue Wandgemälde fertig werden. Das Wetter sei schließlich gut, sagt Urs Jaeggi optimistisch. Die Eröffnung des Kunstwerks ist im Rahmen eines Kunstfestes am 17. August dieses Jahres vorgesehen. Titel: „Art an der Grenze“. Los geht es um 14.30 Uhr. Geplant ist eine musikalische Lesung – mit Urs Jaeggi und dem Saxofonisten Frank Gratkowski.

Der Künstler Urs Jeaggi bei der Arbeit. Sein Freund Christian Schneegass ist ihm behilflich. Quelle: Enrico Kugler

Wissenschaft und Kunst hat Urs Jaeggi nie als Gegensatz empfunden. Im Gegenteil. Für ihn gehören die verschiedenen Sparten der geistigen Betätigung und des Denkens untrennbar zusammen. Seine Tätigkeit als Soziologe war es sogar, die ihn zur Kunst brachte, erzählt er. In der Villa seines Instituts hätten Bilder gehangen, die ihm nicht gefielen. Den Hinweis, doch einfach selber welche zu malen, beherzigte der damals 30-Jährige. „Das war mein Wiedereinstieg in die Kunst.“ Als Kind schließlich hatte er sich ebenfalls der Malerei gewidmet.

Zurzeit nutzt Jaeggi ein „fliegendes Atelier“ im Auto von Christian Schneegass. Zum Arbeiten nach Hohen Neuendorf kommt er mit der S-Bahn.

Das Ensemble der neuen „STREETart-Gallery“. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel