Sommertour zum Thema Lebensmittel: Uwe Feiler zu Gast im Restaurant „Bel Paese“ in Hohen Neuendorf

Hohen Neuendorf

Das italienische Restaurant „ Bel Paese“ an der Berliner Straße in Hohen Neuendorf geht mit gutem Beispiel voran, um die Verschwendung von Lebensmitteln so gering wie möglich zu halten. Dass sie ihre Wareneinkäufe so gut kalkulieren können, liegt nicht zuletzt daran, dass sie ihre Gäste ziemlich gut kennen. „Wir haben fast nur Stammgäste“, erklärt Giovanni Ali, der das Lokal seit 2018 leitet – insgesamt ist die Gaststätte 23 Jahre alt. „Wir ermutigen die Gäste auch, einen Teil der Gerichte mit nach Hause zu nehmen, wenn der Hunger doch nicht so groß war“, sagt der Chef weiter. „Viele nehmen das auch gerne so an.“ Die jahrelangen Erfahrungswerte helfen bei der Planung.

Regionale Produkte, kurze Wege

Außerdem achtet der Inhaber darauf, dass regionale Lebensmittel verwendet werden. Damit werden die Händler in der Region unterstützt, lange Transportwege vermieden. Dass sich Uwe Feiler für einen Besuch im Rahmen seiner Sommertour angekündigt hat, freute Giovanni Ali sehr. „Dass ein Bundestagsabgeordneter zu uns kommt, ist schon etwas Besonderes, das wissen wir sehr zu schätzen“, erklärt er. Den Tipp bekam Uwe Feiler von Michael Heider vom CDU-Ortsverband Hohen Neuendorf. Auch er ist bekennender Stammgast im Restaurant „ Bel Paese“, wo er sich am liebsten einen Salat bestellt. Damit kommt er gar nicht erst in die Situation, etwas von einer großen Portion übrig zu lassen.

Trend zum bewussten Essen

„Ich bin kein Trendsetter, lasse mich aber gerne überzeugen“, sagt Heider. So hat er sich auch dazu entschieden, mehr auf die Qualität von Fleisch und Wurst zu achten. Anstelle von Packungen aus dem Supermarkt holt er sich lieber einige Scheiben beim Fleischer oder auch mal ein gutes Stück Fleisch vom Jäger. Jens Dahlke, Jäger aus Bergfelde, gehörte ebenfalls zu den Gästen und erklärt: „Als Jäger kann ich zumindest garantieren, dass die wildlebenden Tiere ein einigermaßen stressfreies Leben gehabt haben, was man bei der Massenhaltung nicht behaupten kann.“ Die Zahl der kleineren Schlachtbetriebe geht jedoch immer mehr zurück, sodass in diesem Bereich die Regionalität immer mehr verloren geht.

11 Millionen Tonnen Lebensmittel werden weggeworfen

Uwe Feiler kritisiert den nachlässigen Umgang mit Lebensmitteln in der Gesellschaft. „Allein in Deutschland werfen wir jährlich elf Millionen Tonnen Lebensmittel weg“, erklärt er. „61 Prozent davon in Privathaushalten. Das muss sich ändern.“ Der Besuch im Hohen Neuendorfer Restaurant hat ihn positiv beeindruckt. „Hier wird sehr gut kalkuliert und trotzdem sind alle Speisen frisch“, sagt der Bundestagsabgeordnete. „Man sollte sich als Gast auch trauen, bei der Bestellung einzelne Bestandteile eines Gerichts auszuklammern, wenn man schon weiß, dass man es auf dem liegen lassen wird.“

Von Wiebke Wollek