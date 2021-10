Hohen Neuendorf

Seit rund 70 Jahren sei sie Kundin der Sparkasse, sagt Renate Schülein aus Hohen Neuendorf. Doch mit dem Kundenservice ist die 85-Jährige nicht mehr zufrieden. Ausgangspunkt ist die aktuelle Sperrung der Brücke über die Bahnstrecke in Bergfelde. Dadurch sei die Buslinie verlegt worden und die nahegelegene Bushaltestelle werde nicht mehr angefahren. Aus diesem Grund habe sie keine Gelegenheit mehr, schnell in „ihre“ Hohen Neuendorfer Sparkassenfiliale zu kommen.

Rentnerin fühlt sich „auf die Nudel geschoben“

Aus diesem Grund wandte sich die Seniorin an den Kundenservice. „Ich wollte eigentlich nur darum bitten, mir für die Übergangsfrist meine Kontoauszüge nach Hause zu schicken“, berichtet sie am MAZ-Sorgentelefon, das sie mit ihrem Mobiltelefon angewählt hatte. Aber da begann für die Rentnerin der Ärger. Es gab nur eine zentrale Nummer in Potsdam. Und da habe sie erst einmal acht Minuten in der Warteschleife gehangen, um dann zu erfahren, dass die Leitung gestört sei. Dann habe es geheißen, dass sie zurückgerufen wird. Zweimal sei ihr das versprochen worden. Gewartet habe sie umsonst. „Man wird auf die Nudel geschoben“, so ihr Fazit. „Ich bin so enttäuscht vom Kundenservice.“ Schade sei auch, dass sie mit ihrem Anruf nicht mehr direkt in ihrer Hohen Neuendorfer Filiale lande.

Sparkassen-Sprecher: „Versand der Kontoauszüge ist bereits veranlasst.“

Eigentlich sei das Thema inzwischen vom Tisch, antwortet Pressesprecher Robert Heiduck am Dienstag auf die Anfrage der MAZ. „Die Dame hat gestern und heute mindestens zweimal mit uns gesprochen“, schreibt er. „Beim zweiten Mal, um uns zu sagen, dass sie einen inzwischen erfolgten Anruf aus der Geschäftsstelle nicht entgegennehmen konnte.“ Insgesamt habe die Geschäftsstelle am Montag und Dienstag dreimal angerufen, die Hohen Neuendorferin jedoch nicht erreicht. „Der Versand der Kontoauszüge ist bereits veranlasst“, sichert der Pressesprecher zu. Darum hatte die Dame am Montag gebeten.

Viele Filialen stehen zur Verfügung

„Die Brückensperrung tut uns leid.“, schreibt Robert Heiduck weiter. Die Sparkasse heiße die Kundin gerne wieder in der Geschäftsstelle willkommen, wenn die Sperrung vorbei ist oder sie wegen anderer Erledigungen doch einmal in die Nähe komme. „Bis dahin kann sie gerne, wenn ihr dies möglich ist, eine andere unserer vielen Geschäftsstellen in Oberhavel für den persönlichen Kontakt aufsuchen, etwa in Bergfelde“, empfiehlt der Sprecher. Das jedoch nächstliegende sei eine andere Kontaktmöglichkeit: „Gern stehen wir in der Zwischenzeit auch telefonisch zur Verfügung.“ Dass sich so viele Dinge erledigen lassen, sei ja nun bewiesen worden.

Digitale Kanäle kein Problem für Ältere

Robert Heiduck versichert: „Wir kümmern uns intensiv um unsere Kundinnen und Kunden. Sie sind es, die über den Kanal entscheiden: persönlich, telefonisch, per PC oder Smartphone.“ Und im Übrigen gebe es sehr viele ältere Kundinnen und Kunden, die sehr wohl auch etwas mit den digitalen Kanälen anfangen können „und etwaige Zweifel daran empört zurückweisen würden“.

Wegen Corona zahlt sie nur noch mit Karte

Eingangs hatte der Sprecher vorweg geschickt, dass er sich grundsätzlich nicht zu Kundenbeziehungen äußern dürfe – nicht einmal bestätigen, ob es überhaupt eine gibt. „Da Ihre Leserin sich aber selbst zu unserer Kundin erklärt hat, sollte es hier kein Problem mehr geben...“

Am Mittwoch und Donnerstag zeigte sich Renate Schülein enttäuscht, dass sie noch keine Kontoauszüge erhalten habe. „Das kann doch nicht so schlimm sein“, findet sie. Normalerweise sei die Post doch nur einen Tag unterwegs. Durch Corona zahle sie nur noch mit Karte. „Da möchte man ja doch einen Überblick haben, ob alles in Ordnung ist“, sagt sie:„Ich hatte mir das nicht so kompliziert vorgestellt.“

Von Helge Treichel