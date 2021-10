Sperrung der Mittelstraße in Bergfelde: Bauarbeiten gehen in finale Phase

Bergfelde

Die halbseitige Sperrung der Mittelstraße (B 96a) in Bergfelde soll am kommenden Dienstag, 2. November, aufgehoben werden. Darüber informierte Steffen Streu, Pressesprecher des Landesbetriebes Straßenwesen (LS) Brandenburg auf MAZ-Nachfrage. Die Baustellenampel, mit welcher der Straßenverkehr aktuell noch wechselseitig an der Baustelle vorbeigeleitet wird, werde demontiert, so Streu. Außerdem werde es im Brückenbereich ein Tempolimit geben. Noch nicht entschieden sei, ob auf 20 oder 30 km/h begrenzt werden soll. Das hänge von der verkehrsrechtlichen Anordnung aus dem Straßenverkehrsamt des Landkreises ab, informierte Streu.

Hintergrund: Der ursprünglich sehr enge Gehweg auf der westlichen Seite der Brücke über die Bahnstrecke wird gegenwärtig auf 2,5 Meter verbreitert. Zusätzlich wird ein 50 Zentimeter breiter Sicherheitsstreifen geschaffen.

Geländer und Warnbarken vorgesehen

Fahrbahn und Gehweg sollen zunächst mit einem provisorischen Geländer und Warnbaken voneinander getrennt werden, informierte Steffen Streu. Die Entscheidung, ob eine zusätzliche Abgrenzung des Geh- und Radweges von der Straße erforderlich ist, sei erst kürzlich getroffen worden. Bis voraussichtlich Mitte Dezember werde dann ein reguläres Geländer installiert.

Blick auf den nunmehr verbreiterten Gehweg und die derzeit nur halbseitig nutzbare Fahrbahn der Mittelstraße. Quelle: Helge Treichel

Die Stadtverordnetenversammlung Hohen Neuendorf hatte den Bürgermeister zu Jahresbeginn ermächtigt, über die sogenannte „Kappenverbreiterung“ der Brücke eine Verwaltungsvereinbarung mit dem Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg zu treffen. Die Stadt verpflichtet sich, dem Landesbetrieb die anteiligen Kosten bereitzustellen, wobei der private Wohnungsbauinvestor der angrenzenden Fläche an den Kosten beteiligt werden soll. Darüber hinaus soll die Stadt ihrerseits den westlichen Gehweg vor und hinter der Brücke auf einer Länge von insgesamt 70 Metern auf 2,50 Meter verbreitern.

Gehweg soll in der zweiten Novemberwoche fertig werden

Diese Bauarbeiten haben am Montag begonnen. Mitarbeiter der Stradeck GmbH Tief- und Straßenbau Mühlenbecker Land sind aktuell dabei, das Fundament des neuen Gehweges vorzubereiten. „Der Gehweg kann voraussichtlich in der Kalenderwoche 45 zur Nutzung freigegeben werden“, informierte Susanne Kübler aus der Pressestelle der Hohen Neuendorfer Stadtverwaltung. In Bergfelde kursierende Gerüchte über einen Baustopp konnte sie nicht bestätigen.

Blick von der Mittelstraße auf die Bahnstrecke. Quelle: Helge Treichel

Die Mittelstraße hatte im Bereich der Brücke durch die geringe Fußwegbreite auf der westlichen Seite eine Behinderung für den Fuß- und Radverkehr dargestellt, insbesondere auch für die Schulkinder der nahe gelegenen Ahorn-Grundschule. Aus diesem Grund war die Stadtverwaltung seit Jahren mit dem Landesbetrieb im Austausch gewesen, um eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse für den Fußgängerverkehr und die Schulkinder an dieser Stelle zu erreichen, heißt es in den Erläuterungen zum genannten Beschluss der Stadtverordnetenversammlung. Da laut Landesbetrieb mit einem Brückenneubau vorläufig nicht zu rechnen sei, wurde nach kurzfristigen Lösungsmöglichkeiten gesucht. Obwohl die Arbeiten ursprünglich für 2022 angekündigt waren, habe der Landesbetrieb die Baumaßnahmen dann doch vorziehen können.

Von Helge Treichel