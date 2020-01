Benjamin Grimm aus Hohen Neuendorf: Zwischen Kabinett und Kantine

Schönfließ

Die Aufregung der vergangenen Wochen merkt man Benjamin Grimm nicht an. Völlig gelassen rührt der 35-jährige Hohen Neuendorfer beim Gespräch in der MAZ-Redaktion gedankenverloren seinen Kaffee um („Schwarz, immer. Aber mit Zucker!“). Fast scheint es so, als könne Benjamin Grimm mitunter selbst kaum glauben, wie sehr sein Leben plötzlich Kopf steht. Aus seinem Alltag – Familienleben in Hohen Neuendorf, Arbeitsleben in einer Rechtsanwaltskanzlei in Potsdam, politisches Engagement in Oberhavels Kreistag – sind Tage geworden, an denen ihn morgens um 7.30 Uhr ein Chauffeur aus Oberhavel abholt und in die rund 45 Kilometer entfernte brandenburgische Staatskanzlei in der Potsdamer Heinrich-Mann-Allee bringt.

SMS von Ministerin Kathrin Schneider

Eine SMS Mitte November war es, die die eigentlichen Lebenspläne des zweifachen Familienvaters völlig durcheinander wirbelte. Am anderen Ende des Telefons: Ministerin Kathrin Schneider, angehende Chefin der brandenburgischen Staatskanzlei. „Sie fragte, ob wir uns mal treffen können“, erinnert sich Benjamin Grimm. „Wir kannten uns bis dato nur oberflächlich, von dem ein oder anderen gemeinsamen, offiziellen Termin.“ Kurz habe er überlegen müssen, ehe er zurückschrieb. Einen Tag später saßen die beiden bereits bei einem Kaffee zusammen. „Klar habe ich mir schon Gedanken gemacht, worum es da wohl geht.“ Mit dem Angebot, mit dem Kathrin Schneider den Kommunalpolitiker aus Oberhaveldann jedoch überraschte, hatte er beileibe nicht gerechnet: Ob er sich vorstellen könne, als Staatssekretär in die Staatskanzlei nach Potsdam zu kommen. „Eine Stelle, die es so zuvor nicht gab“, wirkt Benjamin Grimm auch heute noch verblüfft. „Schon deshalb wäre ich vorher gar nicht auf diese Idee gekommen“. Während des Gesprächs mit der Ministerin habe er „ein gutes Gefühl gehabt, trotzdem wollte ich das natürlich erst einmal mit meiner Frau besprechen“, erinnert er sich.

Benjamin Grimm im MAZ-Interview. Quelle: Nadine Bieneck

Partnerschaft in der Rechtsanwaltskanzlei liegt vorerst auf Eis

Kathrin Schneider hatte unterdessen ein gutes Timing bewiesen. Denn nur wenige Tage nach ihrer SMS an den SPD-Politiker aus Oberhavel stand Benjamin Grimm vor einem großen Sprung auf seiner beruflichen Karriereleiter. „Am Freitag der gleichen Woche stand für mich der Eintritt als Partner in die Kanzlei, in der ich arbeite, an“, erzählt er. „Das war stets ein großes Ziel, das ich mir gesteckt und auf das ich viele Jahre gezielt hingearbeitet habe, inklusive vieler Nachtschichten. Da saß ich oft bis ein Uhr nachts in der Kanzlei.“ Neben der Arbeit feilte der auf Vergaberecht spezialisierte Jurist an seiner Doktorarbeit, die er 2016 erfolgreich abschloss. „Ich habe sehr, sehr gern als Rechtsanwalt gearbeitet“, verrät er schmunzelnd. Und doch muss die in Potsdams Norden ansässige Kanzlei Dombert vorerst auf ihn verzichten. Denn nach eingehender Beratung mit Ehefrau Alexandra entschied Benjamin Grimm, sich auf das Abenteuer in der Brandenburger Landespolitik einzulassen.

Nur gucken, nicht anfassen

Der erste Arbeitsmonat im neuen Amt liegt bereits hinter dem frischgebackenen Staatssekretär. Nachdem sich die neue Landesregierung von Ministerpräsident Dietmar Woidke am 20. November konstituiert hatte, wurde der Hohen Neuendorfer knapp zwei Wochen später ebenfalls vereidigt. Vorher hieß es in seinem neuen Büro: „Nur gucken, anfassen nicht erlaubt.“ Tatsächlich habe er erst nach seiner Vereidigung richtig mit der Arbeit loslegen dürfen. Dabei lag ein bereits prall gefüllter Kalender für ihn im Büro längst bereit. „Vorher war es nicht erlaubt, Unterlagen oder Akten anzuschauen oder gar durchzuarbeiten.“ Das laufe in einer Staatskanzlei eben schon ein wenig anders, als er es zuvor aus seinem Alltag gekannt habe, räumt er lächelnd ein.

Benjamin Grimm in der MAZ-Redaktion in Oranienburg. Quelle: Nadine Bieneck

Großkampftage sind Montag und Dienstag

Gewöhnt hat er sich nach den ersten Wochen in seinem neuen Wirkungskreis jedoch schnell an die Abläufe. Komisch sei es für ihn allerdings nach wie vor, morgens zu Hause von seinem Chauffeur eingesammelt und nach Feierabend auch zurück in die Heimat gebracht zu werden. Wenngleich dies ganz praktische Gründe habe. „Ich kann die Fahrzeit intensiv zum Arbeiten nutzen“, sagt der 35-Jährige, der nun stets zahlreiche Akten dabei hat, die es durchzuarbeiten gilt. Zudem verschaffe er sich morgens vor dem Eintreffen im Büro via Presseschau einen ersten Überblick, „was los ist im Land, was heute wichtig werden könnte“. Eine Pflichtaufgabe, steht doch für ihn nach dem Eintreffen in Potsdam die morgendliche Abstimmung mit Ministerpräsident Dietmar Woidke und Kathrin Schneider als Chefin der Staatskanzlei an. Sitzungen, Abstimmungen und Termine füllen anschließend seine Tage als Staatssekretär, wenngleich „ich mich noch in der Phase des Reinschnupperns befinde und dabei bin, mich in die Abläufe rein zu finden, vor allem auch in die vielfältigen Themen einzuarbeiten, die jetzt auf meinem Tisch liegen“. Schnell festgestellt habe er jedoch, dass "Montag und Dienstag Großkampftage sind“. Dienstag tagt in der Regel das Kabinett, Montag gilt es, diese Tagungen vorzubereiten. Da falle auch das Mittagessen schon mal aus, „in den ersten zwei Wochen habe ich es nur drei Mal in die Kantine geschafft.“ Mit dem Ministerpräsidenten saß er noch nicht am Mittagstisch, „da hab ich mich noch nicht getraut, ihn zu fragen“, verrät er lachend. Dabei ist der Weg zum Landesvater für Benjamin Grimm einer der kürzesten. „Unsere Büros befinden sich auf dem gleichen Flur, dazwischen liegen nur rund zehn Meter.“

Benjamin Grimm im MAZ-Interview. Quelle: Nadine Bieneck

„Möchte meine Familie behalten und gesund bleiben“

Die Tage für den zweifachen Familienvater – Töchterchen Amelie ist ein halbes Jahr alt, Sohn Anton vier – sind oft lang. Wenn viele Akten bearbeitet werden müssen oder Termine anstehen, auch mal „bis open end“. 22 Uhr oder später steigt er dann mitunter abends in Hohen Neuendorf aus dem Auto. Und dennoch – Benjamin Grimm versucht, mit seinen Kräften zu haushalten und Freiräume für seine kleine Familie zu schaffen. „Ein, zwei Mal in der Woche will ich die Kids abends ins Bett bringen.“ Schon im November, beim Kaffee nach der SMS, habe er Kathrin Schneider gesagt, dass „ich meine Familie behalten und gesund bleiben möchte. Sich tot zu schuften, das ist für keinen sinnvoll.“

Von Nadine Bieneck