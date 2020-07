Hohen Neuendorf

Bürgermeister Steffen Apelt lädt im Namen der Stadt zur diesjährigen 9. Boule-Stadtmeisterschaft Hohen Neuendorf ein. Diese wird am 22. August 2020 ab 13 Uhr auf den Bahnen des Beach-Volleyball-Platzes der Stadthalle ausgetragen. Interessenten werden gebeten, sich mit ihrem Teilnehmernamen und Teamnamen (maximal drei Spieler) bis spätestens zum 31. Juli 2020 (Meldeschlusstag) unter der Mailadresse: veranstaltungen@hohen-neuendorf.de anzumelden. Vorgesehen sind wieder 16 Teams und gespielt wird das bekannte Triplette: je Spiel zwei Mannschaften mit je drei Spielern (kein Ersatzspieler) und jeder Spieler mit zwei Kugeln. Wie gehabt endet jedes Spiel, sobald die erste Mannschaft 6 Punkte erreicht hat.

Sollten am Meldeschlusstag mehr als 16 Mannschaften angemeldet sein, entscheidet das Los. Die Gewinnermannschaft des Vorjahres sowie die Mannschaft des Bürgermeisters als Ausrichterteam sind automatisch gesetzt.

„Bitte bedenken Sie, dass wir die diesjährige Stadtmeisterschaft unter Corona-Bedingungen abhalten müssen“, heißt es in der Einladung. Das heißt: Alle müssen auf erhöhte Abstands- und Hygienestandards achten. Zudem wird die Teilnehmerzahl strikt auf drei Teilnehmer pro Mannschaft beschränkt und es sind leider keine zusätzlichen Besucher oder Begleitpersonen, die nicht zur Mannschaft gehören, zugelassen. Zudem müssen wir leider aus Hygienegründen in diesem Jahr auf ein Catering in Form von Getränken und Speisen verzichten. Alle Teilnehmer sind daher aufgerufen, sich selbst zu versorgen.

