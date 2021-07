Stadt Hohen Neuendorf plant wieder Märkte

Hohen Neuendorf

Ein Regionalmarkt zum Thema Garten und Pflanzen mit Anbietern aus der Region soll es am 4. und 5. September in Hohen Neuendorf geben. Zudem sei am Sonnabend von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 14 Uhr der Flohmarkt aus dem Bürgerhaushalt 2019 geplant, der im letzten Jahr Corona-bedingt leider nicht stattfinden konnte.

Während die Anbieter für den Regionalmarkt proaktiv von der Stadt angeschrieben werden, müssen sich Interessenten für den Flohmarkt mittels offiziellem Anmeldeformular für einen Trödelstand bewerben (per Mail an veranstaltungen@hohen-neuendorf.de oder postalisch an die Stadtverwaltung).

Der Trödelmarkt richtet sich ausschließlich an private Anbieter aus Hohen Neuendorf. Um die Mindestabstände zu gewährleisten, werden feste Stände gegen eine kleine Standgebühr vermietet. Gehen mehr Bewerbungen ein als Stände zur Verfügung stehen, entscheidet das Los. Die Anmeldefrist endet am 15. August. Ansprechpartner sind Franziska Leyrer unter 03303/528-241 für den Regionalmarkt und Susanne Kübler unter 03303/528-232 für den Flohmarkt.

