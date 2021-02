Hohen Neuendorf

Soloselbständige, Kleinunternehmer und Freiberufler, deren Existenz durch die Coronapandemie bedroht ist, können bei der Stadt Hohen Neuendorf voraussichtlich ab März ein zinsloses Darlehen in Höhe von bis zu 5000 Euro beantragen. Eine entsprechende Richtlinie zum Gewähren einer Soforthilfe haben die Stadtverordneten in ihrer Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Dafür wurden außerplanmäßige finanziellen Mittel in Höhe von 299 000 Euro aus den freien liquiden Finanzmitteln 2021 zur Verfügung gestellt.

Antragsberechtigt sind Soloselbständige, Angehörige der freien Berufe und kleine Unternehmen unabhängig ihrer Rechtsform mit bis zu fünf zusätzlichen Beschäftigten in Vollzeit (Teilzeitkräfte sind in Vollzeitkräfte umzurechnen). Bedingung ist, dass sie wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt als Unternehmer oder im Haupterwerb als Angehörige der freien Berufe oder Selbständige tätig sind, in jedem Fall ihre Tätigkeit von einer Betriebs- oder Arbeitsstätte in der Stadt Hohen Neuendorf ausüben und bei einem deutschen Finanzamt angemeldet sind.

Tilgungszuschuss findet keine Mehrheit

Grundlage für diesen Beschluss ist ein Positionspapier, das der Wirtschaftsbeirat der Stadt in seiner Sitzung am 6. Oktober 2020 erarbeitet hatte und welches einen möglichen Prozess und die Ausgestaltung einer örtlichen Covid-19-Hilfe in Hohen Neuendorf aufgezeigt hatte. Das erklärte Ziel: das Verhindern coronabedingter Insolvenzen in Hohen Neuendorf ansässiger Unternehmen. Nach einer Bewertung durch die Stadtverwaltung im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 19. Januar wurde zur weiteren inhaltlichen Ausgestaltung eine paritätisch besetzte Arbeitsgruppe mit zwei Vertretern des Wirtschaftsbeirates sowie sachkundigen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung gebildet. In drei Arbeitssitzungen und vielen Abstimmungen dazwischen sei ein Richtlinienentwurf erstellt worden, heißt es in der Erläuterung zum Beschluss. Allerdings wurde auf Empfehlung des Ausschusses für Finanzen und Wirtschaft ein wesentlicher Passus in den Darlehensbedingungen gestrichen: Danach sollte einen Tilgungszuschuss von zehn Prozent erhalten, wer das Darlehen vor dem Beginn des vertraglichen Tilgungsbeginn vollständig tilgt. Gegen diesen „Zuschuss durch die Hintertür“ sprach sich unter anderen Lydia Budiner als stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen aus. Schließlich habe eine Hauptprämisse gelautet, dass keine Zuschüsse ausgereicht werden sollen. Für die Streichung sprachen sich 20 Stadtverordnete aus, elf dagegen.

„Auf Sicherheiten wird verzichtet“

Nach den übrigen Bedingungen soll das zinslose Darlehen mit mindestens zwei Prozent der Kreditsumme pro Monat getilgt werden, wobei spätestens ein Jahr nach Auszahlung damit zum Monatsende zu beginnen sei. Sondertilgungen seien jederzeit möglich, Tilgungsstundungen nur „mit besonderer Begründung im Einzelfall“. „Auf Sicherheiten wird verzichtet“, heißt es aber auch.

Seine Freude über die Lösung und die angenehme und fruchtbare Arbeit der AG drückte Matthias Noffke vom Wirtschaftsbeirat aus. Nach den Worten von Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) trete die Richtlinie, die vor allem eine schnelle und unbürokratische Hilfe ermöglichen soll, mit ihrer Veröffentlichung in Kraft treten. Dazu werde am 26. Februar ein extra ein Amtsblatt erstellt, das zu Beginn nächster Woche an alle Haushalte verteilt werden soll. Drei eigens abgestellte Mitarbeitende der Stadtverwaltung würden sich dann mit den Anträgen befassen, „die dann hoffentlich schnell eingehen werden“, sagte Apelt. Die rechtliche Prüfung seitens der Kommunalaufsicht des Landkreises sei allerdings noch nicht abgeschlossen, gestand der Bürgermeister. „Wir sehen jedoch keine Hemmnisse“, sagte Marketing-Fachbereichsleiterin Ariane Fäscher am Freitag auf MAZ-Nachfrage.

Von Helge Treichel