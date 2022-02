Stadt Hohen Neuendorf zahlt Corona-Bonus an die aktiven Frauen und Männer der Feuerwehr

Hohen Neuendorf

Als Ausdruck der Wertschätzung für die aktive Mitarbeit in der Freiwilligen Feuerwehr sollen die Kameradinnen und Kameraden der Stadt Hohen Neuendorf im ersten Halbjahr 2022 einen Corona-Bonus in Höhe von 200 Euro pro Person erhalten. Für die Arbeit in den Kinder- und Jugendgruppen, die Aktivitäten der Alters- und Ehrenmitglieder sowie des Musikzuges ist je Gruppe ein Pauschalbetrag von 300 Euro zu gewähren. Diesen Beschluss fassten die Hohen Neuendorfer Stadtverordneten in ihrer jüngsten Sitzung bei drei Stimmenthaltungen. Dabei war der Ursprungsantrag der Fraktionen Stadtverein, FDP und Bündnis 90/Die Grünen auf Vorschlag von Bürgermeister Steffen Apelt konkretisiert worden. Um die Prämie zu bekommen müssen demnach vom Einzelnen mindesten 40 Dienststunden absolviert worden sein, was den Vorgaben des Landesgesetzes entspricht. Die Kosten von rund 30 000 Euro sollen durch die Personalstelle Marketing gedeckt werden, die erst später besetzt wird, heißt es im Antrag.

Feuerwehrleute leisten im Schnitt 80 bis 140 Stunden pro Jahr

Stadtwehrführer Mario Briese bekundete in der Debatte die Zustimmung der Wehrleitung zu den Regelungen. Laut Planung seien pro Jahr 36 Dienste á zwei Stunden vorgesehen. Hinzu kämen die Einsätze. „Im Durchschnitt sind die Kameraden bei 80 bis 140 Stunden pro Jahr“, sagte Briese. Es sei folglich kein Problem, die Bedingungen zu erfüllen – auch unter Corona-Bedingungen. Es habe zwar eine Zeit gegeben, in der Dienste ausgefallen sind. Gemeinsam mit der Verwaltung seien aber Zoom-Meetings organisiert worden, „sodass Schulungen online stattfinden konnten“, sagte der Stadtwehrführer. Diese würden regulär mitgezählt.

Ausbildung nur noch mit Maske und Abstand

„Eine Bonus-Zahlung stellt keinen Ersatz für eine dauerhafte Wertschätzung dar, sie kann aber ein wichtiges Zeichen der Wertschätzung sein“, schreiben die Antragsteller in ihrer Begründung. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr seien durch die Art ihrer Tätigkeit besonders betroffen von der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2. Nicht nur die Einsatzbedingungen stellten die Kameraden vor neue Belastungen und Herausforderungen, „auch die Ausbildung und verpflichtende Fortbildung ist nicht mehr wie gewohnt möglich“. Ausbildung erfolge nur noch mit Maske und Abstand, während theoretische Inhalte jetzt teils am Computer erarbeitet werden müssen.

Hoffen auf Normalität

„Die Pandemiemüdigkeit zehrt auch bei den Kameraden der Feuerwehr“, stellte Mario Briese fest. Alle seien froh, wenn wieder ein normales Leben einkehrt.

Von Helge Treichel