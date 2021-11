Stadtgespräch zum Brückenabriss in Bergfelde – und zu den weiteren Plänen

Bergfelde

Eine Lückeklafft dort, wo einst eine Brücke die Stadtteile Bergfelde und Hohen Neuendorf verband (L 171). Wie geht es in den kommenden Monaten und Jahren weiter mit dem Brückenbauprojekt? Vertreter des Landesbetriebs Straßenwesen (LS) sowie der Stadt Hohen Neuendorf erläutern das Projekt am 8. November bei einem Stadtgespräch, das um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) in der Sporthalle der Ahorn Grundschule Bergfelde beginnt. Gern beantworten sie alle Fragen dazu.

Warum die Sperrung unumgänglich war

„Wir wissen, dass diese zusätzliche, unerwartete Baustelle weitere Wege bei vielen Menschen verursacht und damit den Alltag erschwert“, sagt Bürgermeister Steffen Apelt. „Deshalb wollen wir erläutern, warum die Sperrung absolut unumgänglich war und was aktuell getan wird, damit die L 171 an dieser Stelle bald wieder befahrbar ist“, so der Verwaltungschef, der alle Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme am Stadtgespräch einlädt.

2G-Regel gilt für alle Teilnehmer

Für die Veranstaltung gilt die 2G-Regel, es dürfen also ausschließlich geimpfte und genesene Personen mit einem entsprechenden Nachweis teilnehmen. Zudem muss die Stadt Kontaktdaten der Gäste zum Zwecke einer eventuellen Nachverfolgung aufnehmen.

Von Helge Treichel