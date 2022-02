Hohen Neuendorf

Die Stadthalle Hohen Neuendorf ist gesperrt worden – „vorsorglich und um alle denkbaren Gefahren für die Nutzer auszuschließen“, sagt der 1. Beigeordnete Alexander Tönnies am Montagabend auf MAZ-Nachfrage.

Dämmung sagt sich mit Wasser voll

Bereits am vergangenen Freitag sei bei einer Routinekontrolle ein Wasserschaden im Dach entdeckt worden. Durch eine Undichtigkeit sei Niederschlagswasser eingedrungen, wodurch sich Teile der Dämmung vollgesogen hätten. Da nicht klar sei, welche Wassermenge eingedrungen ist und ob sich daraus eventuell ein statisches Problem für die Dachkonstruktion ergibt, habe die Stadtverwaltung umgehend gehandelt, erläutert Tönnies die Problematik.

Stadt will statisches Gutachten abwarten

Ob die Stadthalle nun tatsächlich einsturzgefährdet ist, wie man sich in Hohen Neuendorf bereits erzählt, das sei am Montag von Fachleuten untersucht worden, informierte der Stellvertreter des Bürgermeisters. Im Laufe des Tages seien Prüfstatiker und Ingenieure hinzugezogen worden, um den Schaden zu begutachten. Das Ergebnis habe am Montagabend noch nicht vorgelegen. Erst wenn das Gutachten eintrifft und keine Gefährdung festgestellt wurde, könne die Halle wieder freigegeben werden, informierte Tönnies.

Suche nach Ausweichlösungen für den Schulsport

Von der Schließung betroffen sind neben der benachbarten Waldgrundschule auch die Mosaik-Grundschule sowie die Dr.-Hugo-Rosenthal-Oberschule. Die Stadtverwaltung stehe mit den jeweiligen Schulleitungen in Kontakt, um Ausweichlösungen für den Sportunterricht zu finden, erläuterte Alexander Tönnies.

Von Helge Treichel