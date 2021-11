Hohen Neuendorf/Bergfelde

Diverse Hindernisse für Menschen, die in Bergfelde auf Rollstühle oder Rollatoren angewiesen sind, kamen in der Einwohnerfragestunde der jüngsten Stadtverordnetenversammlung in Hohen Neuendorf zur Sprache. Außerdem sei die Einfahrt zum Seniorenzentrum für Rettungsfahrzeuge nur schwer erkennbar. Für den Seniorenbeirat ergriff Vorsitzender Detlef Reglin das Wort. Er berichtete von einem kürzlichen Workshop im Seniorenzentrum Elisabeth, an dem neben sechs Mitgliedern des Seniorenbeirats auch 25 Bewohner sowie Einrichtungsleiter Tobias Hünerbein teilgenommen hatten und all diese Probleme benannt wurden.

Wege sind nicht barrierefrei

Zu den Ärzten im Ort gebe es nur einen beschwerlichen Weg, wurde bemängelt. Mit dem Rollstuhl oder Rollator sei der Weg in die Schönfließer Straße nur schwer zu bewältigen, „weil die Bürgersteige nicht abgesenkt sind“, heißt es im Protokoll der Zusammenkunft. Auch das Überqueren der Brückenstraße zum Norma, zur Apotheke und zur Sparkasse sei ein Problem, weil die Bordsteine nicht abgesenkt seien. Diesbezüglich habe es sogar bereits ein Schreiben von zwei Bewohnerinnen an die Stadt gegeben, in dem sie ihr Anliegen schilderten – „allerdings ohne Resonanz“, trug Reglin aus dem Protokoll vor.

Detlef Reglin, Vorsitzender des Seniorenbeirats Hohen Neuendorf. Er trug die die Kritikpunkte in der jüngsten Einwohnerfragestunde vor. Quelle: Helge Treichel

Weiterer Kritikpunkt: Die Bürgersteige der Hertha-/Ecke Florastraße und Goethestraße seien schwer zu benutzen, insbesondere mit Rollator und Rollstuhl. Zum Teil, weil sich Platten angehoben hätten, zum Teil auch, weil das Unkraut wuchert. Diese Unebenheiten sollten beseitigt werden, so die Forderung. Schließlich gehörten die Flächen vor den Grundstücken der Stadt, die somit auch für das Beseitigen der Stolperfallen zuständig sei.

Zu guter Letzt seien auch die Bürgersteige vom Bahnhof in Richtung Ahornallee in einem schlechten Zustand, rekapitulierte Detlef Reglin das beim Workshop Gesagte. Gehwegplatten stünden hoch. Das gelte auch für die Herthastraße. Obwohl dies neu gemacht wurde, seien die Platten wieder gelockert, wahrscheinlich durch Baumwurzeln.

Stadtverwaltung zeigt sich dankbar für Hinweise

„Die Stadt ist selbstverständlich dankbar über derartige Hinweise aus der Bevölkerung und geht ihnen auch nach, vermittelt an entsprechende Ansprechpartner oder benennt die Zuständigkeiten“, beantwortet Daniel Dinse aus der Pressestelle des Rathauses eine diesbezügliche MAZ-Anfrage. Die Einwohnerfragestunde hätten ja genau diesen Zweck, eine regelmäßige Plattform für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu bieten. „Es ist auch zu begrüßen, dass der Seniorenbeirat die Anliegen der Seniorinnen und Senioren im Ort bündelt und der Verwaltung mitteilt“, so Dinse.

Das Seniorenzentrum Elisabeth in Bergfelde. Quelle: Helge Treichel

Manchmal jedoch lägen die Hinweise nicht in der Zuständigkeit der Stadt. Das treffe auch für die Beschilderung der Einfahrt zum Seniorenzentrum zu. Diese müsste die Einrichtung selbst veranlassen, beispielsweise durch einen Aufsteller auf dem Grundstück. Auch die ebenfalls mit aufgeführten Aufzüge in Gebäuden seien nicht Aufgabe der Stadt.

Sprecher verweist auf sukzessives Vorgehen

„Hinweise, wo abgesenkte Bordsteine nützlich wären, sind immer hilfreich, wenn sie konkret und genau sind“, so der Sprecher. „Aus diesem Grund bittet die Stadtverwaltung um Konkretisierung der Standorte oder um direkte Kontaktaufnahme. „Eine Querung – beispielsweise über die Brückenstraße – kann dann mit dem Baulastträger (Landesbetrieb Straßenwesen) abgestimmt werden“, beantwortet Daniel Dinse die Anfrage. Die angesprochenen Bordsteinabsenkungen würden im Stadtgebiet generell sukzessive erfolgen, ähnlich wie die Herstellung von Querungen für Kopfsteinpflasterstraßen.

„Auch Hinweisen zu schwer begehbaren Bürgersteigen gehen die Mitarbeitenden der Verwaltung regelmäßig nach, zusätzlich zu eigenen Prüfungen auf Schadstellen beispielsweise durch den Streckenläufer“, berichtet der Sprecher. Bei der Feststellung von größeren Schäden würden – falls der Bauhof nicht kurzfristig Abhilfe schaffen kann – Fachfirmen mit der Reparatur beauftragt, so Dinse. Diese seien jedoch „mitunter stark ausgelastet sind, weshalb es manchmal länger dauern kann“.

Frage auch zur Buslinie 809

Marian Przybilla vom Seniorenbeirat hinterfragte zudem den Wegfall von zwei Haltestellen der Buslinie 809 in Bergfelde. „Für die Bewohner des Seniorenzentrums ein Verlust.“ Er regte im Sinne der Bewohner an, einen Pendelverkehr oder eine zusätzliche Haltestelle an der Ecke Ahornallee/Fichtestraße einzurichten.

Von Helge Treichel