In die Streitigkeiten um die Hohen Neuendorfer Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Maueröffnung am 9. November am Bergfelder Grenzturm mischten sich am Montagabend die Bündnisgrünen mit einem offenen Brief ein. Bürgermeister Steffen Apelt reagierte darauf am Dienstag mit einer Klarstellung und Kritik an Stil und Inhalt des Schreibens.