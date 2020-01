Hohen Neuendorf

Wegen eines Rückstaus an der Anschlussstelle Stolpe (A24) stockte der Verkehr am Dienstagmorgen (21. Januar) auch auf der Landesstraße in Stolpe. Dies bemerkte eine 27-jährige Oberhavelerin gegen 7.30 Uhr offenbar zu spät und fuhr mit ihrem Pkw Nissan auf einen BMW auf, der bereits gehalten hatte. Der BMW wurde dadurch auf einen Pkw Audi geschoben. Dabei verletzte sich die 21-jährige Berliner BMW-Fahrerin und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Landesstraße musste zeitweise gesperrt werden. Die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 6500 Euro geschätzt.

Von MAZonline