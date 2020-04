Steffen Apelt im ersten virtuellen Bürgergespräch: „Keine Großveranstaltungen vor Jahresende“

Hohen Neuendorf

Das erste virtuelle Stadtgespräch mit Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt ( CDU), Hauptamtsleiter Alexander Tönnies sowie Stadtsprecherin Ariane Fäscher ist am Montagabend relativ reibungslos über die virtuelle Bühne gegangen. Zwar haben sich die gut 20 Teilnehmer an den heimischen Bildschirmen nicht spontan über die Chatfunktion der Video-Plattform Zoom an den Bürgermeister gewendet. Dafür hatten die Stadtverwaltung aber bereits im Vorfeld viele Fragen per E-Mail oder Telefon erreicht. Was darf man jetzt noch? Wie lange wird es keine Großveranstaltungen geben? Darf man Verwandte zu Ostern besuchen? Wie geht es den Corona-Patienten aus Hohen Neuendorf?

Besuche zum Osterfest nur in Ausnahmen

Steffen Apelt bedankte sich zu Beginn des Gespräch erst einmal bei den Einwohnern für ihre große Disziplin im Durchhalten der Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus’. „Und ich bitte Sie, halten Sie sich auch in den nächsten Tagen an die Ausgangsbeschränkungen. Auch wenn es schwer fällt, weil das Wetter endlich schön wird und Ostern vor der Tür steht.“ Was das bevorstehende Fest, das zweitwichtigste des Jahres, betrifft, erklärte Apelt, dass Besuche bei Verwandten und Freunden, also Menschen, die nicht im gleichen Haushalt leben, nur in Ausnahmefällen erlaubt sind. Gründe können die Versorgung von alten oder kranken Menschen, der Besuch des Lebenspartners oder minderjähriger Kinder sein. Apelt wies auch darauf hin, dass private Osterfeuer mit Nachbarn oder Freunden verboten sind – nicht nur wegen Corona. Auch die Waldbrandstufe sei zur Zeit hoch.Eine weitere Frage bezog sich auf die Gewerbetreibenden. Apelt bestätigte, dass die Stundung der Gewerbesteuer grundsätzlich zulässig ist. Dennoch müssten Einzelfälle über das Finanzamt geprüft werden.

Keine Großveranstaltungen bis Jahresende

Während große Konzert- und Opernhäuser Aufführungen per Livestream übertragen, fragen sich die Hohen Neuendorfer: Ginge das nicht bei uns im Ratssaal auch? „Die Möglichkeit besteht grundsätzlich schon.“ Doch man müsse bedenken, dass es sich bei den großen Kulturveranstaltern in Großstädten um Berufsmusiker handelt, die deshalb von der Eindämmungsverordnung teilweise ausgenommen sind. Bei Hobbymusikern sei das nicht der Fall. Außerdem erklärte der Bürgermeister, dass Großveranstaltungen in Hohen Neuendorf aller Voraussicht nach nicht vor Jahresende wieder stattfinden können. Kleine Veranstaltungen sollen jedoch mit der Lockerung der Maßnahmen auch wieder möglich sein.

Bürgermeister Steffen Apelt und einige Teilnehmer des virtuellen Gesprächs Quelle: Screenshot

Warum haben Baumärkte und das Pflanzen-Kölle Gartencenter in Borgsdorf weiterhin geöffnet? „Weil sie als systemrelevant eingestuft wurden“, erklärte Apelt. Er versicherte aber auch, dass das Ordnungsamt einen Blick auf die Parkplätze und auch die Innenräume hat. Der vielleicht älteste Teilnehmer der Video-Konferenz am Montag war Fred Bormeister. „Fehlen wir Ihnen?“, wollte er wissen. „Natürlich“, konterte der Bürgermeister sofort. „Ich habe auch noch eine große Ehrung für Sie geplant, anlässlich der 25-jährigen Stadtpartnerschaft mit Jánow Podlaski.“ Eine weitere Frage bezog sich auf die Sportvereine und darauf, ob Lockerungen wie in der Bundesliga möglich seien. Diesbezüglich antwortete Apelt, dass es sich dabei im Unterschied zu den örtlichen Vereinen um Berufssportler handelt und dass diese auch nicht auf öffentlichen Plätzen trainieren.

Anordnung für Mundschutz nicht möglich

Zur Lage der Versorgung älterer Menschen informierte Ariane Fäscher darüber, dass sich bereits 30 Freiwillige einer Nachbarschaftshilfe angeschlossen haben und Unterstützung beim Einkaufen sowie Fahrdienste anbieten. „Das funktioniert sehr gut“, sagte die Stadtsprecherin. Steffen Apelt bedankte sich für die tolle Leistung. Wie es den Corona-Patienten geht, die aus Hohen Neuendorf kommen, kann im Rathaus niemand sagen, da das Gesundheitsamt keine personenbezogenen Daten weitergibt. Dass es in Hohen Neuendorf eine Pflicht zum Tragen von Mundschutz geben könnte, hält Apelt für unwahrscheinlich. „Ich könnte das nicht anordnen“, sagte er. „Aber schaden kann es nicht, wenn man sich dafür entscheidet, einen Mundschutz beim Einkaufen zu tragen. Die selbst genähten Masken sollten aber regelmäßig gewaschen werden, da sonst der Effekt verpufft.“

Feedback ins Rathaus erwünscht

Das virtuelle Stadtgespräch dauerte etwa eine Dreiviertelstunde. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung würden sich freuen, wenn die Teilnehmer eine Rückmeldung geben möchten, ob eine Wiederholung gewünscht wird. Kontakt: info@hohen-neuendorf.de.

Von Wiebke Wollek