Steffen Apelt im zweiten virtuellen Bürgergespräch: „Hohen Neuendorfer Herbstfest bisher nicht abgesagt“

Hohen Neuendorf

„Die geänderten Regelungen der Eindämmungsverordnung klären genauso viele Fragen wie sie neue aufwerfen", hat Hohen Neuendorfs Bürgermeister Steffen Apelt ( CDU) in den vergangenen Tagen erfahren. Wie es mit den Sportstätten weiter geht und warum niemand so genau weiß, was eine Großveranstaltung ist, dazu informierte er im zweiten virtuellen Bürgergespräch am Dienstagabend. Technisch lief die zweite Runde wieder relativ sauber, bis auf eine kurze Sendepause an den heimischen Bildschirmen. Die Störung konnte jedoch relativ schnell wieder behoben werden. Dieses Mal funktionierte auch die Chatfunktion, sodass sich Teilnehmer live an den Bürgermeister wenden konnten. Etliche Fragen erreichten die Stadtverwaltung jedoch, wie beim ersten Gespräch vor zwei Wochen, im Voraus per E-Mail oder Telefon.

Rathaus und Bibliothek wieder geöffnet

Mit Beginn des Monats Mai werden – sofern die Fallzahlen in den kommenden 14 Tagen nicht mehr deutlich ansteigen – sowohl das Rathaus als auch die Bibliothek wieder für Besucher geöffnet sein. Steffen Apelt betonte jedoch: „Es kann nur eine vorsichtige schrittweise Öffnung erfolgen. Die Abstandsregeln müssen nach wie vor eingehalten werden.“ Gleiches gelte auch für die Sportvereine. „Unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln darf Sport in Vereinen wieder nachgegangen werden. Das Betreten der Sportstätten ist jedoch nur Vereinsmitgliedern erlaubt“, sagte Apelt. Ob es in Kürze auch wieder Gruppentrainings geben wird, wurde dabei nicht direkt thematisiert. In den kommenden Tagen will sich der Bürgermeister noch einmal mit dem Krisenstab des Rathauses über die Verfahrensweise in Vereinen und auf öffentlichen Sportplätzen verständigen, damit es keine Missverständnisse gibt. Schwimmbäder, Fitnessstudios bleiben weiterhin geschlossen.

Definition für Großveranstaltung fehlt

Stadtsprecherin Ariane Fäscher las die Fragen der Hohen Neuendorfer vor. So wollte jemand wissen, ob auf gewerblichen Flächen unter 800 Quadratmetern – so lautet die Begrenzung für Ladenöffnungen – kleinere Veranstaltungen, wie Verkaufsevents, Weinproben oder Vorträge stattfinden dürfen. Dazu antwortete Apelt: „Eine Ansammlung von Menschen, egal wo, ist nicht erlaubt. “ Ausnahmen gelten dagegen für Treffen, die als Versammlung nach dem Versammlungsrecht definiert werden. Dazu zählen zum Beispiel auch Demonstrationen. Apelt erinnerte auch daran, dass Großveranstaltungen bis zum 31. August untersagt sind. Doch was ist eigentlich eine Großveranstaltung. „Bisher konnte ich keine genaue Definition dafür finden“, bedauert Apelt. „Es ist schade, dass so vieles in Hohen Neuendorf ausfallen muss, aber das können wir nicht ändern und müssen es so annehmen, wie es ist“, erklärte der Bürgermeister. Zu einer Absage von zwei wichtigen Festen nach August konnte sich die Stadt bislang nicht durchringen. „Das Herbstfest und der Adventsmarkt sind bislang nicht abgesagt. Wir hoffen, dass es dabei bleibt. Und falls nicht, dann richten wir unseren Fokus auf das kommende Jahr“, sagte Apelt.

Neue Regeln für die Notbetreuung

Auch das Thema Kinderbrennung brennt Hunderten Familien auf den Nägeln. Denn bislang hat nur ein kleiner Prozentsatz der Eltern Anspruch auf Notbetreuung – trotz Berufstätigkeit. Steffen Apelt erinnerte an dieser Stelle an die erweiterten Regelungen des Landkreises, die ab dem 27. April gelten. Die aktualisierten Formulare sind seit Dienstag online. „Machen Sie davon ruhig Gebrauch“, ermutigte er die Eltern, die künftig Anspruch auf Notbetreuung haben. Wie geht es mit den Tagespflege-Einrichtungen weiter? Einige Tagesmütter zählen zur Risiko-Gruppe. Alexander Tönnies erklärte, dass für diese Kinder rechtzeitig eine Lösung geschaffen werden solle, sie eventuell in anderen Kitas in der Stadt untergebracht werden könnten. Auch Eltern von Grundschülern, speziell der Sechsten Klasse, sind besorgt angesichts des bevorstehenden Schulwechsels. Auch wenn die Stadt lediglich Schulträger ist, versprach Apelt, auf die technische Ausstattung, die für den Online-Unterricht nötig ist, ein Auge zu haben beziehungsweise mit IT-Spezialisten zu sprechen.

Pflege der Spielplätze

Die Sommerferien nutzt die Kommune in der Regel, um Sportanlagen, Hallen und Spielplätze zu pflegen. Dies wird nun während der Sperrung vorgezogen. Warum es keinen lokalen Rettungsschirm der Stadt für Gewerbetreibende gebe, wollte ein Hohen Neuendorfer wissen. „Wir müssen das ganzheitlich betrachten. Denn es sind nicht nur Gewerbetreibende in Not, sondern auch Arbeitnehmer und Eltern“, erklärte Apelt. Die Stadt helfe, wo es geht, zum Beispiel durch zinslose Stundung beziehungsweise die Aussetzung der Gewerbesteuer-Zahlungen – auf Antrag. Der Bereich Wirtschaftsförderung der Stadtverwaltung sei ein erster Ansprachpartner ebenso wie der neu gegründete Wirtschaftsbeirat. „Viele Firmen kommen nun in der Krise verstärkt auf die Kommunen als Auftraggeber zurück. Ich hoffe, dass das auch so bleibt“, sagte Apelt.

Kranzniederlegung trotz Corona

Zum 75. Jahrestag der Befreiung will der Bürgermeister Kränze an den Ehrendenkmälern der Stadt niederlegen, allerdings ohne Publikum. Alexander Tönnies lobte, dass sich die meisten Hohen Neuendorfer an die Eindämmungsverordnung halten und sehr einsichtig sind, wenn sie vom Ordnungsamt angesprochen werden. „Hohe Bußgelder mussten wir zum Glück noh nicht verhängen.“ Steffen Apelt appellierte an die Bürger, auch in der Corona-Krise nicht den Mut zu verlieren. „Ich war selbst lange Unternehmer. Für viele geht gerade ihre ganze Lebensphilosophie kaputt. Scheuen Sie sich nicht, zu uns Mitarbeitern in der Verwaltung Kontakt aufzunehmen, wenn Sie Hilfe benötigen. Wir helfen bei der Vermittlung der richtigen Absprachpartner.“

Von Wiebke Wollek