Steine statt Wiese: Die Hohen Neuendorfer SPD will gegen Schotter in Gärten vorgehen 

Hohen Neuendorf

„Manchmal werden sie auch als Gärten des Grauens bezeichnet“, erklärt Sabine Fussan. Ihr Fraktion SPD/ Partei Mensch Umwelt Tierschutz stellte in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag einen Antrag auf Stopp von Schottergärten in Hohen Neuendorf. Als Begründung führte Fussan das Argument der Insektenfreundlichkeit an. „ Schottergärten gelten zwar als pflegeleicht, weil sie hauptsächlich aus Steinen bestehen. Sie sind jedoch schlecht für den Artenschutz und die Artenvielfalt und wirken sich negativ auf das Stadtklima aus. Aufgrund der bei Schottergärten fehlenden Pflanzen fehlt es Insekten und Vögeln an Nahrung, Versteckmöglichkeiten und Nistplätzen. An heißen Tagen im Sommer wärmen sich die Steine stark auf, geben die Hitze nachts allerdings nur langsam ab“, heißt es im Antrag.

Förderung für insektenfreundliche Gärten

Als weiteres Argument wurde die schlechte Versickerung von Feuchtigkeit angeführt. „Wird der Boden unter der Geröllschicht mit Vlies oder Teichfolie abgedeckt, verhindert das zwar den Unkrautwuchs, allerdings kann kein Regenwasser versickern.“ Bürgermeister Steffen Apelt ( CDU) hielt das Ansinnen grundsätzlich für richtig. Letztlich einigte man sich dann aber darauf, den Antrag in einen Prüfauftrag für die Verwaltung umzuformulieren. Nun sollen Möglichkeiten geprüft werden, um das Anlegen sogenannter Schottergärten zu verhindern und die Umgestaltung solcher Flächen in insektenfreundliche Gärten zu fördern. Das Wort Förderung bezieht sich jedoch nicht auf ein reine finanzielle Unterstützung.

Von Wiebke Wollek