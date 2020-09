Stolpe

Wenn Michael Karow anfängt, über seine Leidenschaft zu sprechen, ist er kaum zu bremsen. Seine Leidenschaft, das ist gleichzeitig sein Job, sein eigenes Unternehmen. Der 30-jährige gebürtige Glienicker eröffnete vor einem guten Jahr, im Juli 2019, in Stolpe sein erstes eigenes Restaurant, das „Almrausch“, und verwirklichte damit seine Vision von moderner alpiner Küche in einer Mischung aus gehobener Küche und bodenständiger Kost. Besonders wichtig ist ihm dabei, „nachhaltig, saisonal und auch regional zu denken“.

Auch nach Corona-Schließzeit auf wirtschaftlich gesunden Füßen

Seine Vision, vor allem aber seine Fähigkeiten als Koch kommen an. „Unser erstes Jahr war nicht einfach, zuletzt auch geprägt von Corona“, blickt er zurück. „Doch wir haben es geschafft und stehen auch nach der coronabedingten Schließzeit wirtschaftlich auf gesunden Füßen.“ Dafür hat der junge Familienvater, das Töchterchen ist inzwischen fünf Jahre alt, jedoch auch viel getan. So war die Anfangszeit nach der Restauranteröffnung geprägt von 18-Stunden-Tagen. „Sieben Tage die Woche“, wie Karow erzählt. „Wenn man vorankommen will, muss man auch etwas dafür tun. Das heißt eben auch, viel zu arbeiten“, sagt er.

Michael Karow ist nicht nur gelernter, sondern vor allem auch ein leidenschaftlicher Koch. Quelle: Enrico Kugler

Immer schon habe es ihn in die gehobene Küche gezogen, verrät er. Kein Wunder, dass er folglich seine Ausbildung direkt nach der Schule entsprechend im Mövenpick Hotel am Anhalter Bahnhof in Berlin absolvierte. Anschließend zog es ihn für zwei Jahre nach Kitzbühel in die österreichischen Alpen, wo er seine heutige Frau Nicole kennenlernte. Auf seinen weiteren Stationen im Münchner Kempinski Hotel „Vier Jahreszeiten“ sowie einem kleinen, aber feinen Gourmetrestaurant am Viktualienmarkt in der bayrischen Hauptstadt sammelte er eine Menge Erfahrungen, gewann jedoch nach und nach auch die Erkenntnis, „dass ich meine Zukunft in der Selbstständigkeit sehe“. Parallel zum Job absolvierte er ein Fernstudium zum Gastronomiebetriebswirt, welches er erfolgreich abschloss. „Natürlich muss man kochen können, um in der Branche erfolgreich sein zu können. Als Restaurantinhaber musst du aber auch wissen, wie du rechnen musst.“

Vor rund sieben Jahren zog es den Oberhaveler schließlich wieder näher in Richtung Heimat. Fünf Jahre lange kochte er als Sous-Chef (stellvertretender Küchenchef) für die aus dem Fernsehen bekannte Starköchin Sarah Wiener. „Das war eine richtig tolle Zeit“, sagt er rückblickend. „Wir haben alles selbst gemacht: vom gebackenen Brot fürs Frühstück bis hin zum eigenen Kochschinken.“ Der eigene Bauernhof von Sarah Wiener habe dafür gesorgt, „dass wir Tierprodukte verarbeiten konnten, die du sonst nirgendwo erwerben kannst. Und das in einer Frische, die seinesgleichen sucht. Lämmernieren beispielsweise bekommst du bei keinem Fleischer.“

Frisch, regional, hochwertig und nachhaltig – das ist dem Jungkoch wichtig

Das Bewusstsein für frische und regionale, vor allem aber hochwertige Produkte findet sich nun auch in Karows eigenem Restaurant wieder. „Wir wollen gehobene Küche anbieten, diese aber bezahlbar halten. Ein vollgespritztes Stück Fleisch mit viel Wasser wird es bei uns nicht geben. Stattdessen variieren wir eben in den Zutaten und bieten den Gästen ein gutes Gericht mit guter Qualität zu einem guten Preis.“ Die Karte im „ Almrausch“ wird regelmäßig angepasst, aktuell ist die hauseigene Roulade Karows absoluter Geheimtipp. Was immer geht: „Nach wie vor das Kalbsschnitzel. Das ist der Dauerbrenner.“ Neben der Qualität der Produkt legt der Küchenchef, der das Restaurant gemeinsam mit Ehefrau Nicole als Restaurantleiterin betreibt, auch großen Wert auf die Einstellung seiner Mitarbeiter. „Bei uns gibt es durchweg nur Fachpersonal, das ist uns wichtig. Mein Credo gilt für uns alle: Egal ob du ein Brot schmierst oder ein Schnitzel zubereitest – du musst dir bei beiden allem gleich viel Mühe geben.“

Alpine Leckerei aus dem „Almrausch“ in Stolpe. Quelle: Enrico Kugler

Die Corona-Schließzeit überlebte das junge Unternehmen aufgrund eines spontan eingerichteten Lieferdienstes. „Der wurde, vor allem von den Stammgästen, supergut angenommen“, ist Karow dankbar. So gut, dass das Angebot auch zukünftig fortgesetzt werden soll. Zudem spukt dem 30-Jährigen bereits die nächste Geschäftsidee im Kopf herum. 2021 will er, zusammen mit einem Geschäftspartner, mit einem Angebot an den Markt gehen, mit dem er frische und vorgekochte Produkte für Gastronomieeinrichtungen anbietet, denen aufgrund von Fachkräftemangel die Kapazitäten für eine eigene Küche fehlen. „Wir führen bereits Kundengespräche, das Interesse daran ist groß, erste Probepakete gehen derzeit raus“, erzählt Michael Karow. Eins ist sicher, von dem 30-Jährigen wird es noch einiges zu hören und zu schmecken geben.

Das Restaurant „ Almrausch“ befindet sich in der Waldstraße 4a in Stolpe und hat Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Es empfiehlt sich, vor einem Besuch Plätze telefonisch (03303/508 79 44) zu reservieren.

Von Nadine Bieneck