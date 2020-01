Wichtig ist die Geschichte der Leute

Borgsdorf

Der 80-jährige Horst Bittkau kniete am Montag vor dem Haus Nummer 9 im Borgsdorfer Fasanenweg und ließ mit Hand einen Lappen über den kleinen quadratischen Stein kreisen. Dann wurde er von dem 85-jährigen Dietrich Raetzer abgelöst, der mit etwas Paste aus einer Tube Elsterglanz die Polierarbeiten übernahm. Schließlich wurde eine weiße Rose neben dem gesäuberten Stein niedergelegt.

Ein Stolperstein erinnert im Fasanenweg 9 in Borgsdorf an Doktor Curt Eckstein. Quelle: Bert Wittke

Mitstreiterinnen und Mitstreiter des Geschichtskreises Hohen Neuendorf waren am Montag, am Holocaust-Gedenktag im gesamten Stadtgebiet unterwegs, um Stolpersteine zu putzen. Dabei versammelten sich rund 20 Leute um die Mittagszeit auch im Borgsdorfer Fasanenweg. Dort, in der Nummer 9, wohnte einst Doktor Curt Eckstein, Notar und Rechtsanwalt. 1938 erhielt er von den Nationalsozialisten Berufsverbot, 1944 wurde er ins Konzentrationslager nach Ravensbrück deportiert und im selben Jahr im KZ Auschwitz ermordet. Im März 2015 verlegte der Kölner Künstler Gunter Demnig zusammen mit der Stolperstein-AG des Kulturkreises Hohen Neuendorf vor dem früheren Wohnhaus von Curt Eckstein einen Stolperstein. Am Montag, anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung des KZ Auschwitz, wurde der Stein auf Hochglanz poliert. „Es geht hier nicht vorrangig um Stolpersteine, sondern darum, das Leben dieser Menschen, denen die Steine gewidmet sind, in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und anzuregen, dass sich die Menschen mit der Geschichte dieser Leute befassen“, so Dietrich Raetzer.

Das Schicksal der Leute nicht vergessen

„Es ist traurig, dass das Haus einen solchen Hintergrund hat“, meinte Sabine Wittkowski, die seit etwa 20 Jahren mit ihrem Mann im Fasanenweg 9 wohnt. „Wir fühlen uns dennoch sehr wohl hier “, sagte sie und fügte hinzu: „Man darf aber nie vergessen, welches Schicksal Menschen wie Curt Eckstein erlebt haben und was dazu geführt hat beziehungsweise wer die Schuld daran trägt, dass sie einst umgebracht wurden.“

Von Bert Wittke